Во вторник, 6 апреля в суде по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка допросили Виктора Бабарико, единственного из восьми фигурантов, не признавшего вину.





Бабарико заявил, что его преследование политически мотивировано и отказался давать показания, передает tut.by





«В отношении меня, <неразборчиво> в отношении моих друзей и близких, в отношении моих коллег и партнеров <нрзб> все эти уголовные преследования и обвинения я считаю абсолютно необоснованными, категорически против них возражаю и считаю, что они политически мотивированы.





Они не преследуют цели установления вины, доказательства этой вины. Они преследуют только одну цель изначальную. А именно: не участие мое в политическом процессе, на этих выборах президента Республики Беларусь. Об этом я говорил с самого начала...





Я долго не мог ответить на вопрос, правильно ли я сделал 12 мая [когда объявил о президентских амбициях]. Были последствия для моего дела, которому я отдал 25 лет, для людей, с которыми работал, для моего сына, для друзей.

Я знаю одно, мотив был только один: я хочу жить в стране, где торжествует закон», — сказал он на судебном заседании, отказавшись в дальнейшем отвечать на вопросы, передает mediazona.by





Ранее сегодня заканчивали допрос обвиняемого Виктора Кобяка, основателя компании «Активлизинг». На вопрос о том, имелись ли правовые основания для перечисления дивидендов компанией «Активлизинг» в пользу Белгазпромбанка, он ответил так:





— Формальные основания для этого были. Но по сути это неправильное решение. Оно квалифицировалось коррупционным отделом Республики Беларусь. Это я осознал после.





Напомним, экс-банкир, выдвигавшийся кандидатом в президенты, был задержан 18 июня. С тех пор он находится за решеткой.





Процесс по «делу Белгазпромбанка» и Виктора Бабарико начался 17 февраля, но был перерван почти на месяц. Дело рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района,





Уже на несколько заседаний пресс-служба Верховного суда отказалась аккредитовать журналистов крупнейших независимых медиа — TUT.BY, Onliner, «Наша Ніва», БелаПАН и др.





Официальная причина — профилактика коронавируса, дефицит мест, допуск достаточного числа СМИ для того, чтобы заявить об обеспечении гласности.





По «делу Белгазпромбанка» проходят восемь фигурантов. Виктор Бабарико обвиняется в «отмывании» средств, полученных преступным путем (ст. 235 ч. 2 УК, до семи лет лишения свободы), и получении взятки в особо крупном размере (ст. 430 ч. 3 УК, до 15 лет лишения свободы).





Алексей Задойко (бывший первый зампред правления Белгазпромбанка), Кирилл Бадей (и. о. председателя правления Белгазпромбанка после ухода Бабарико), Сергей Шабан (зампред правления Белгазпромбанка), Дмитрий Кузьмич (зампред правления банка), Александр Ильясюк (зампред правления банка), Сергей Добролет (бывший зампред правления банка) обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.





Виктор Кобяк (основатель компании «Активлизинг») обвиняется в даче взятки повторно либо в крупном размере.



