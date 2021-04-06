Сравним? 14 признаков фашизма от Лоренса Бритта

Бритт изучил фашистские режимы Гитлера, Муссолини, Франко, Сухарто и Пиночета и пришел к выводу, что все они имели одинаковые характеристики, пишет а воем телеграме политолог Дмитрий Болкунец









А теперь подумайте, что именно из вышеперечисленного вы наблюдаете сейчас в Беларуси.