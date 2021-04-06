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"Никакой конспирологии": Румас пообещал не задерживаться в Киеве

Экс-премьер Сергей Румас сообщил, что находится в Киеве с рабочей поездкой. Таким образом, он опроверг предположения о смене места жительства.

- Да, действительно, я прилетел в Киев. Но никакой конспирологии — эта поездка связана с теми проектами, о которых я говорил ранее. О переезде в Украину речи не идет, — сказал Румас TUT.BY.

Экс-премьер также сообщил, что его еще не утвердили в наблюдательный совет Россельхозбанка.

— Все идет в рамках стандартных процедур. Я сотрудничал с Россельхозбанком еще со времен работы в Белагропромбанке и буду рад поработать с профессиональной командой одного из крупнейших банков России, — сказал Румас.

Он не стал комментировать информацию об обысках в его минском доме.

Сергей Румас покинул пост премьер-министра Беларуси в июне 2020 года, когда Александр Лукашенко обновил состав правительства. Его заменил Роман Головченко. Тогда Лукашенко отметил, что Румас решил уйти в бизнес.

В феврале 2021 года задержали друзей Румаса. Сам он в это время был в Лондоне и Казахстане. Позже экс-премьер сказал, что находится в Англии, не имеет политических амбиций и намерен вернуться к работе в финансовой сфере.
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