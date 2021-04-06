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Зеленский назвал вступление в НАТО единственной возможностью завершить войну на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генcсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострения ситуации безопасности на Донбассе. По его словам, вступление в Альянс сможет остановить военную агрессию России.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Глава государства отметил увеличение количества нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск и количества погибших украинских защитников.

Он также проинформировал Столтенберга о том, что Россия стягивает войска к границам Украины, и повышает их готовность к наступательным действиям.

Зеленский призвал страны – НАТО усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе.

"Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговом судоходству", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий по членству в Альянсе.

"Мы стремимся реформировать нашу армию и оборонный сектор, но одними реформами Россию не остановить. НАТО – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ", – резюмировал Зеленский.
Источник: obozrevatel.com
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