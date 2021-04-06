Неделю назад посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что 21 дорожная карта из всех 28 (их количество сократилось из-за слияния) уже готова к подписанию, а оставшиеся карты могут быть согласованы к концу апреля. И тогда весь пакет может быть подписан в первом полугодии.





2 апреля в телефонном разговоре Лукашенко предложил Путину углубить интеграцию в рамках "союзного государства".





Неужели дело действительно идет к тому, что дорожные карты будут подписаны? С таким вопросом «Белорусский партизан» обратился к политологу Валерию Карбалевичу.





– Сложно делать прогнозы. Но очевидно, что мы имеем ситуацию, когда Россия пытается воспользоваться слабостью Лукашенко, чтобы на него надавить и подтолкнуть его к серьезным уступкам по дорожным картам.





Думаю, именно вопрос о них в значительной мере обсуждался на переговорах между Путиным и Лукашенко в Сочи в феврале. И именно с этой целью в Минск собирается приехать премьер России Мишустин (месяц назад он заявил о готовности посетить Беларусь в ближайшее время – прим. БП).





Получится ли у России в этот раз? Сложно сказать, на что готовы будут пойти белорусские власти. Но мы видим, что в последнее время они идут на уступки под давлением России.





Это можно видеть по согласию Минска переориентировать транзит экспортных грузов с портов стран Балтии в российские порты. Беларусь долго этому сопротивлялась (это очевидно невыгодно), но теперь уступила.





Активизировалось военное сотрудничество. В Беларуси проходят совместные учения, их интенсивность возросла, под Гродно создается белорусско-российский учетный центр.





Министр иностранных дел Макей заявил, что из новой Конституции нужно убрать тезис о нейтралитете Беларуси, а также высказался о переориентации внешнеэкономической деятельности в восточном направлении. Это явный жест в сторону России.





На этом фоне разговоры о возобновлении работы над дорожными картами вызывают серьезную озабоченности насчет суверенитета Беларуси. Сегодня любой шаг по пути "интеграции" означает сокращение белорусского суверенитета.





Настораживают и заявления российских официальных лиц. Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что речь не идет об объединении Беларуси и России, а речь об "интеграции". Но собственно говоря это может быть тоже самое, только другими словами.





Готов ли Лукашенко обменять сокращение белорусского суверенитета на сохранение своей власти – это вопрос, на который пока сегодня сложно ответить.





– Недавно Песков напомнил, что Лукашенко публично заявлял, что конституционная реформа будет иметь место. Почему Россия заинтересована в ней?





– Мне кажется, на разных этапах у России были разные подходы и акценты в этом вопросе.





Во время переговоров в Сочи в сентябре прошлого года Кремль рассматривал конституционную реформу как способ умиротворения протестов в Беларуси.





Позиция России, которую потом высказал в интервью министр иностранных дел Лавров, состояла в том, что одними репрессиями белорусский кризис невозможно разрешить, надо вести диалог с белорусским обществом и идти ему на уступки. Инструмент для этого – конституционная реформа.





Затем ситуация серьезно поменялась, уличные протесты в Беларуси минимизировались. И теперь актуальность решения этой задачи с помощью конституционной реформы резко уменьшилась.





Теперь Россия, возможно, рассматривает конституционную реформу как способ расширения своего влияния на белорусские политические процессы. Состоялся учредительный съезд пророссийской партии «Союз». И, возможно, что это не случайно.





Конституционная реформа должна ограничить полномочия президента и увеличить полномочия парламента. И тогда с помощью пророссийских партий возможно усиление лоббирования интересов Кремля в Беларуси.



