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Как правозащитники "Весны" спасают белорусов

И что будет, если их всех посадят

Как правозащитники "Весны" спасают белорусов
у изолятора на Окрестина в середине августа 2020 года
В апреле 25-летний юбилей отметит самая известная правозащитная организация Беларуси "Весна". В марте власти возбудили против весновцев уголовное дело за "массовые беспорядки".

Свабода поговорила с сотрудниками "Весны", их коллегами и экспертами о том, чем занимаются правозащитники и почему уголовное дело против них политически мотивировано.

С чего все началось

25 лет назад директор Литературного музея имени Максима Богдановича Алесь Беляцкий организовал помощь сотням задержанных после Чернобыльского шляха-1996. С этого и началась история правозащитного центра "Вясна".

О чем вы узнаете из видео

Тысячи людей прошли через офисы правозащитников в 2020-2021 годах. Здесь они искали информацию о задержанных родственниках, судах, приговорах, получали юридическую помощь.

Никогда в Беларуси не было столько политических заключенных. На сегодня их 322. Максимум в предыдущие годы - 57 человек в 2011 году.

Статус политзаключенного важен, так как морально поддерживает человека и его родственников.

Правозащитные организации составляют список политзаключенных, чтобы добиться их освобождения в обмен на отмену санкций со стороны западных стран.

Против членов организации завели уголовное дело. Их обвиняют в "финансировании и подготовке массовых беспорядков" на том основании, что якобы «Весна» помогала людям выплачивать штрафы.

Но даже если бы это так и было, уплата штрафов не имеет отношения к "финансированию и подготовке беспорядков". Почему это так, объясняют юристы.

Что будет, если всех правозащитников посадят.
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