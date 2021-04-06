По его словам, участникам совещания предстоит обсудить актуальные вопросы работы министерства иностранных дел "с особым акцентом на тему оптимизации нашего дипломатического присутствия за рубежом".





При этом он обратил внимание, что вопросы осуществления внешней политики Беларуси на постоянной основе выносятся на обсуждение на самый высокий уровень и носят запланированный характер.





"Естественно, мир стремительно меняется, нам необходимо адекватно адаптироваться и грамотно распоряжаться имеющимися ресурсами по всем направлениям, в том числе и мидовскими", – считает Лукашенко.





По его мнению, на фоне возникающих угроз появляются и новые возможности. Победу одержит тот, кто на фоне конкуренции, сумеет ими воспользоваться.





Лукашенко ориентировал участников совещания на то, чтобы дипломатическая служба не стала закостенелой структурой, где числятся только теоретики, не связанные с реальной жизнью.





"В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются", – констатировал он.





После чего задался риторическим вопросом на тему, нужно ли там сохранять посольства Беларуси и направлять на их содержание бюджетные средства.





"К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой", – заявил Лукашенко.





При этом он уверен, что при необходимости вопросы, представляющие интерес для беларуского режима, можно обсудить на площадках международных организаций в Нью-Йорке, Женеве и Вене, а также в ООН.





"Там есть возможность говорить со всем миром и нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность", – заявил он.





По его словам, новые посольства могут открываться только при грамотном перераспределении уже имеющихся ресурсов. "Не должно быть никакого раздувания штата".





Нужно детально посмотреть, с какой целью открываются новые дипучреждения, кто там будет трудиться и сколько это будет стоить стране, считает Лукашенко.