Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии «Политрингу» высказал политический обозреватель Валерий Карбалевич.





По его словам, прежде чем говорить о возможной угрозе для Украины со стороны военных учений «Запад-2021», нужно понимать, что риски делятся на реальные и потенциальные.





«Я не думаю, что есть реальная угроза для Украины от белорусско-военных учений. И даже в случае начала военного конфликта России и Украины Москва не будет использовать территорию Беларуси. Я думаю, что России это не нужно, так как граница России и Украины настолько большая, что, с военной точки зрения, нет необходимости в использовании территории Беларуси», - отметил он.





В то же время, считает Карбалевич, если рассматривать потенциальную угрозу от этих учений для Украины, есть ряд факторов, которые позволяют Киеву с опаской относиться к военным учениям РФ и РБ.





«Во-первых, отношения Украины и России очень резко обострились из-за ситуации на Донбассе. Там снова начались обстрелы, Россия подвинула свои Вооруженные силы к границе Украины. В ответ США предпринимают какие-то действия в поддержку Украины.





Во-вторых, ухудшились отношения между Беларусью и Украиной. Стороны начали очень жесткие толки друг против друга. Белорусские государственные СМИ резко оценивают ситуацию в Украине. Говорят, что Украина - марионетка Запада. Ранее такого не было», - обратил внимание он.





В-третьих, указал политолог, если раньше позиция Беларуси в отношении российско-украинского конфликта была в большей части нейтральной, то сейчас ситуация поменялась.





«Беларусь сохраняла нейтралитет, и это дало возможность провести два саммита в Минске по Украине. В Минске также были подписаны соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе. Однако сейчас, если смотреть на те же белорусские государственные СМИ, то мы увидим, что они уже оценивают ситуацию не нейтрально, а берут за основу российскую точку зрению. То есть, Беларусь больше не занимает нейтралитет», - добавил он.





В-четвертых, подчеркивает Карбалевич, в последнее время достаточно сильно возросло белорусско-российское военное сотрудничество.





«Увеличилось количество совместных военных учений. Можно сказать, что российские военнослужащие очень часто находятся на территории Беларуси. Только одни учения заканчиваются – другие сразу начинаются. И это тоже напрягает Украину», - пояснил он.





Карбалевич считает, что все эти 4 фактора заставляют Украину с подозрением и недоверием относиться к вопросу угрозы со стороны белорусской границы.





«Причем угроза исходит не от Беларуси. Украина подозревает, что Россия может через территорию Беларуси начать военный конфликт. И если начнется российско-украинский конфликт, то в Киеве считают, что Россия может использовать и Беларусь для такого конфликта.





Ведь если раньше Лукашенко твердо заявлял, что не допустит такого конфликта, то сейчас ситуация поменялась», - констатировал он.





Ранее киевские власти выразили недовольство в связи с проведением совместных учений Беларуси и России. Об этом стало известно на встрече членов СНБО с послом Канады Ларисой Галадзой.



