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Назван размер взятки, которую якобы получил Виктор Бабарико

Фигуранты по «делу Белгазпромбанка» называют крупные суммы и признаются в коррупционных преступлениях. Бабарико вину, как и раньше, отрицает и вопросы на суде не задает


В эфире ОНТ в понедельник, 5 апреля, по информации с судебных разбирательств по «делу Белгазпромбанка» прозвучали конкретные суммы взяток, а также сообщались некоторые подробности уголовного дела в отношении экс-главы банка Виктора Бабарико.

Так на госТВ заявили, что сумма взятки, которую получили Виктор Бабарико и его заместитель Дмитрий Кузьмич, составляет 1 миллион 690 тысяч долларов США. Такую сумму топ-менеджерам финучреждения передал обвиняемый Виктор Кобяк, представляющий компанию «Активлизинг». Следствие учреждает, что данная взятка передавалась на условиях конфиденциального сотрудничества только с одной фирмой - «Активлизинг». По словам Кобяка взятки он передавал на протяжении долго времени, с 2009-го по 2020-ый годы. Это были и наличные суммы, и перечисления на подконтрольные счета.

Журналисты ОНТ также заявили, что Бабарико «замазал» откатами всех руководящих сотрудников банка, влияющих на решения по кредитованию.

Так сообщается, что председатель банка Шабан сообщил о получении 363 тысяч долларов взятки, зам Ильясюк - не менее 185 тысяч долларов, Добролет - 200 тысяч долларов и 32 тысячи евро.

Уточняется, что, как и во время других слушаний, Виктор Бабарико вину не признает и во время процессов не задает вопросов и не принимает активного участия в судебном процессе, сообщает KP.by.

Что касается адвокатов, то они не могут ничего говорить по делу из-за подписки о неразглашении и угрозы лишения лицензии. Только для агитпропа -- вольница. 
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