В Кричеве прошел обыск у члена Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Павла Гончарова
Как сообщают правозащитники MAYDAY, в Кричеве сотрудники милиции провели обыск у члена Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Павла Гончарова.
Обыск провели при маленьких детях Павла, изъяли компьютер и телефон. Пресс-служба партии, считает, что кричевские силовики пытаются выявить тех, кто вывешивает в публичных местах национальную символику.
09:34 06/04/2021
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