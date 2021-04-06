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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Риторический вопрос: "Ф можно ли было в те дни добиться ухода Лукашенко?

Им задается бывший депутат Верховного Совета , член фракции БНФ Сергей Наумчик.


"Чем дальше уходит от нас 14-18 августа 2020, когда в Минске выходило и 300 тысяч, а по всей Беларуси - до полмиллиона, тем чаще, на фоне все более жестких нынешних репрессий, возникает вопрос: а можно ли было в те дни добиться ухода Лукашенко (при том, что силовики исчезли с улиц, словно перестали существовать)?

Все теории говорили о том, что при такой численности - можно. Но если это было реально - почему не произошло, что повлияло - как объективно, так и субъективно?

Мне кажется, что пока объективный и непредвзятый анализ тех дней так и не сделан. А это чрезвычайно важно на будущее", -- пишет Наумчик.
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