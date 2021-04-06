СМИ: Россия накапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике
Россия в Арктике испытывает новейшее оружие – ядерные торпеды "Посейдон" 2M39. Об этом сообщил телеканал CNN.
РФ накапливает беспрецедентную военную мощь в регионе. На спутниковых снимках, предоставленных CNN компанией космических технологий Maxar, показано наращивание российских военных баз и оборудования на арктическом побережье страны, а также подземных хранилищ, вероятно, для "Посейдона" и другого нового высокотехнологичного оружия.
По данным CNN, российская техника в районе Крайнего Севера включает бомбардировщики и истребители МиГ 31БМ, а также новые радиолокационные системы у побережья Аляски.
РФ проводит в Арктике испытания новейшего оружия в попытке обезопасить свое северное побережье и открыть ключевой морской путь из Азии в Европу, отметили журналисты.
Эксперты выразили озабоченность по поводу торпеды "Посейдон" 2M39, разработка которой идет быстрыми темпами. Испытания оружия прошли в феврале, в этом году они продолжатся.
CNN отмечает, что "Посейдон" предназначен для доставки боеголовки в несколько мегатонн, вызывающей радиоактивные волны, которые сделают участки береговой линии цели непригодными для жизни на десятилетия.
"Кристофер Форд, в то время помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению, заявил, что "Посейдон" предназначен для затопления прибрежных городов США радиоактивными цунами", – сообщил телеканал.
"Посейдон" 2M39 – российский беспилотный подводный аппарат. Является ядерной торпедой, основная задача которой – доставка боеприпаса к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов экономики противника и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания обширных зон радиоактивного загрязнения, цунами и других разрушительных последствий ядерного взрыва.1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разработала несколько новых видов оружия. Он предложил придумать названия для новых разработок.22 марта 2018 года по итогам конкурса беспилотный подводный аппарат получил название "Посейдон".20 февраля 2019 года Путин заявил, что первый “Посейдон” вступит в строй уже весной этого года.
09:04 06/04/2021
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