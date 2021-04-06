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Число погибших в столкновениях в Мьянме с начала февраля достигло 570 человек

Число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств в Мьянме с 1 февраля возросло до 570.



Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме, передает ТАСС.

"По состоянию на 5 апреля 570 человек убиты в результате переворота", - говорится в тексте сообщения. По данным ассоциации, 2 728 человек находятся под стражей, из которых 38 приговорены к тюремным срокам. Выданы ордера на арест еще 443 демонстрантов.
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