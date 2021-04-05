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Навальный попал в медчасть. У его сокамерников туберкулез

Российский оппозиционер Алексей Навальный попал в медчасть колонии, где отбывает наказание по делу "Ив-Роше". В колонии, где его держат, вспышка туберкулеза.


Об этом сообщило российское агентство "РБК".

"У осужденного в ходе плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе - высокая температура", - заявили в Федеральной службе исполнения наказаний.

В российской ФСИН утверждают, что взяли у Навального все необходимые анализы, в частности, на коронавирус.

Перед этим Навальный пожаловался в своем Instagram на то, что у него поднялась температура до 38,1 градуса, а также появился сильный кашель. Оппозиционер рассказал, что у трех из 15 человек в его отряде недавно обнаружили туберкулез.

Навальный также пожаловался на антисанитарию в колонии и плохое питание.

Напомним, в феврале российский суд изменил Навальному условный срок по делу "Ив-Роше" на реальный. Навального отправили в колонию общего режaима на 2 года и 5 месяцев. Это произошло после того, как оппозиционер вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления "Новичком".
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