Навальный попал в медчасть. У его сокамерников туберкулез





Об этом сообщило российское агентство "РБК"





"У осужденного в ходе плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе - высокая температура", - заявили в Федеральной службе исполнения наказаний.





В российской ФСИН утверждают, что взяли у Навального все необходимые анализы, в частности, на коронавирус.





Перед этим Навальный пожаловался в своем Instagram на то, что у него поднялась температура до 38,1 градуса, а также появился сильный кашель. Оппозиционер рассказал, что у трех из 15 человек в его отряде недавно обнаружили туберкулез.





Навальный также пожаловался на антисанитарию в колонии и плохое питание.





Напомним, в феврале российский суд изменил Навальному условный срок по делу "Ив-Роше" на реальный. Навального отправили в колонию общего режaима на 2 года и 5 месяцев. Это произошло после того, как оппозиционер вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления "Новичком".







