В Литве языковеды отказались переименовывать Беларусь





Как отмечает издание, на прошлой неделе рассматривалась просьба экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с просьбой переименовать название страны на литовском языке.





«Название Baltarusia не стоит одобрять, поскольку оно образовано не по правилам языка», — заявили в подкомитете.

Между тем, языковеды высказалась за то, что в случае необходимости можно переименовать Беларусь в Гудию (Gudija).

Напомним, в январе лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская направила министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису письмо с предложением изменить официальное название Беларуси.