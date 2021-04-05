Туда он перебрался в связи с тем, что не смог найти приемлемой работы в Лондоне, а особых сбережений, чтобы жить в одном из самых дорогих городов мира, у него не было.





Пока точно неизвестно, куда Румас устроился в Киеве. Но похоже, что ехать работать в Москву он опасается — недавнее назначение в «Россельхозбанк» согласовывалось еще осенью 2020-го.





К Румасу прилетает его жена Жанна, но не остается в Киеве жить — в Минске она соучредительница и одновременно врач в одном из медицинских центров.





Друзья Румаса до сих пор находятся под стражей. В минском доме Румасов, как известно «Нашей Ниве», проходил обыск, семья эту информацию не афиширует и не комментирует.



