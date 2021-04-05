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Румас не нашел работу в Лондоне и уже месяц живет в Киеве. Дома в Минске был обыск

Как известно «Нашей Ниве», уже месяц бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас находится в Киеве.

Румас не нашел работу в Лондоне и уже месяц живет в Киеве. Дома в Минске был обыск
Сергей Румас, фото DW
Туда он перебрался в связи с тем, что не смог найти приемлемой работы в Лондоне, а особых сбережений, чтобы жить в одном из самых дорогих городов мира, у него не было.

Пока точно неизвестно, куда Румас устроился в Киеве. Но похоже, что ехать работать в Москву он опасается — недавнее назначение в «Россельхозбанк» согласовывалось еще осенью 2020-го.

К Румасу прилетает его жена Жанна, но не остается в Киеве жить — в Минске она соучредительница и одновременно врач в одном из медицинских центров.

Друзья Румаса до сих пор находятся под стражей. В минском доме Румасов, как известно «Нашей Ниве», проходил обыск, семья эту информацию не афиширует и не комментирует.
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