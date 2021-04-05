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Посол Украины — ведущей СТВ: «Хотя бы изредка держите марку журналиста»

Игорь Кизим прокомментировал заявления, прозвучавшие из уст Юлии Артюх в выпуске за 2 апреля.

Посол Украины — ведущей СТВ: «Хотя бы изредка держите марку журналиста»
Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. Фото TUT.BY
— Она уже попала в списки «Миротворца», думаю, оценка дана.  Но откровенно лгать о том, что я говорил на митинге пророссийских активистов возле посольства неделю назад — это перебор. 

В качестве доказательства, пишет Салідарнасць, посол Украины в Беларуси опубликовал в соцсети часть видео с митинга перед посольством, где, как утверждает Юлия Артюх, дипломат, отвечая на вопрос о трагедии, которая произошла в Одесе 2 мая 2014 года, сказал «что там горели не люди, а колорады и ватники, поэтому шум поднимать не надо».

— На самом-то деле там журналист и камера СТВ были, и они делали репортаж, но почему-то они ничего не показали, чтобы дополнить ее слова фактами, на которые она якобы опирается.

Игорь Кизим попросил не спекулировать на трагедии в Одессе, произошедшей, по его мнению, из-за попыток Кремля установить там «русский мир».

— Мы разберемся, и виновные будут наказаны, как будут наказаны и те, кто сбил малазийский «Боинг» МН-17, кто развязал войну на востоке Украины, кто захватил Крым и т.д. 

Я понимаю, что у вас есть заказ от своих хозяев из Москвы, но хотя бы изредка держите марку журналиста, хотя это слово и трудно применимо к Юлии, которую еще полгода тому никто не знал. Это, скорее, о руководстве телеканала.

Будьте белорусами, друзьями Украины и честными перед самими собой. И тогда даже многодетным мамам, которые сегодня так старательно пытаются доказать на СТВ, что диктатура — это хорошо, а в Украине все плохо, не будет стыдно смотреть в глаза своим детям, чтобы объяснять, зачем нужно было так нагло лгать.
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