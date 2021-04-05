Тихановской заблокировали счёт, на который приходила пенсия на ребёнка-инвалида
Светлане Тихановской заблокировали счёт в "Беларусбанке". Сотрудница банка по телефону пояснила причину: "В рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включённых в перечень причастных к террористическим действиям".
"Беларусбанк" заблокировал счёт Светланы Тихановской / Кадр из видео
Как уточняет пресс-служба Тихановской, передает Еврорадио, на этот счёт в последнее время перечислялась только социальная пенсия на ребёнка-инвалида до 18 лет — 223 рубля в месяц.
Как рассказывало Еврорадио, сегодня были заблокированы счета и других деятелей, которых КГБ включило в террористический список. "Приорбанк" и "Альфа-банк" заблокировали счета блогера Антона Мотолько, а "МТБанк" — Павла Латушко.
20:09 05/04/2021
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