Однако дальнейшего диалога не получилось — комментарии к записи были отключены. Тогда пользователи соцсети начали комментировать другой пост Караника, пишет TUT.BY.









Фото: facebook.com/vl.karanik





В пятницу, 2 апреля, Владимир Караник написал пост про реставрируемый в Гродно под автомобильный железнодорожный мост.

«А вот так выглядит самый высокий автомобильный мост в республике. Пока эти прекрасные виды доступны только строителям, но, учитывая, что источники и объемы финансирования, необходимые для завершения работ, определены, в III квартале этого года любой желающий будет иметь доступ к этой красоте. А главное — реализация этого проекта существенно уменьшит нагрузку на имеющиеся в Гродно мосты и решит значительную часть транспортных проблем наших жителей».





Под постом появился комментарий пользователя Юрия Путова: «Жыве Беларусь», — написал он.





Владимир Караник решил ответить: «Да хай себе жыве, только пусть другим жить не мешает!!! А то сейчас только попытки что-то поломать, вымазать, влезть без спроса в диалог на другую тему, дилетантские, но при этом очень воинствующие заявления. И все под лозунгами заботы о будущем, причем неизвестно каком, потому что экономической программы нет никакой, но обязательно светлом. Логические вопросы не воспринимаются, потому во все это надо просто верить, а не думать, так как у апологетов этих идей логических ответов всё равно нет. Люблю Беларусь!!!»













Фото: скрин





Вскоре комментарии к посту были закрыты. Однако пользователи начали писать под фотографией драмтеатра, которую Владимир Караник поставил в качестве обложки своей страницы.





Пользователя интересовала статистика по коронавирусу в Гродно и области, количество умерших с этим вирусом. Напомним, Министерство здравоохранения публикует только общую по всей стране статистику, которая часто подвергается сомнению. По регионам же отдельной информации нет никакой.





Также люди интересовались, «почему не расследуются пытки на Окрестина».









Фото: скрин





Были и конкретные вопросы. Например, пользователь Oleg Podberezsky спросил:





«Вы же за диалог с народом? (Конечно же, это риторический вопрос.) По стадиону в Лиде. Будет ли он бесплатен для посещения? Смогут ли, например, учителя школ погонять в футбол, позаниматься спортом бесплатно? Если нет, то почему? По мосту. Если мост финансируется из бюджета, могу ли я как налогоплательщик и гражданин ознакомиться со сметой? Я плачу налоги и хотел бы узнать его стоимость, посмотреть тендеры субподряда, когда он будет сдан и так далее. По скорым (несколько дней назад Караник сообщил в фейсбуке, что сотрудники КГБ подарили Гродно четыре автомобиля скорой. — Прим. TUT.BY).













Это замечательно, что есть такие неравнодушные граждане. Я вот тоже в 2020 году медикам и СИЗы помогал приобретать весной и потом и медикаменты в больницы после августа носил, да и сейчас тоже помогаю. Не машина скорой, но чем мог. Вопрос. А когда можно будет перестать помогать — и обеспечение всех больниц и скорых не только в Гродно, но и в малых городах области будет полностью на государстве?»





Ответов на вопросы пользователей пока нет.