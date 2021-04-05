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Во Фрунзенском РУВД на Дениса Букаткина составили протокол по ч. 3 ст. 24.23 КоАП за «пикетирование путем размещения на антенне автомобиля бело-красно-белой ленты», сообщает лишенный аккредитации spring96.org.





На суде Денис пояснил, что этот автомобиль он взял в аренду для работы. Ленту с антенны не снимал, так как она ему не мешала.





Судья Мария Ерохина приговорила отца троих детей к аресту на 30 суток.



