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В BYPOL рассказали, кто такие Сидоракин и Гаркач из фильма КГБ и при чем тут Тертель

Инициатива белорусских силовиков BYPOL опубликовала сведения о Юрии Гаркаче и Вячеславе Сидоракине, которых КГБ в фильме «Манкурты» обвинил в попытке вывоза из Беларуси подполковника Комитета госбезопасности Алексея Хроловича.


Вадим Зайцев. Фото: tut.by

По информации BYPOL, пишет Белсат, именно сотрудник КГБ Юрий Гаркач и сотрудник СПБТ «АЛМАЗ» Вячеслав Сидоракин принимали участие в разговоре с теперь уже бывшим руководителем КГБ Вадимом Зайцевым, запись которого была опубликована в январе 2021 года.

Отмечается, что в 2012 году Гаркач был назначен Зайцевым своим помощником для особых поручений. В это время по приказу последнего Гаркач создал при «Альфе» спецотдел, в который, в частности, снайпером был зачислен сын Зайцева – Александр. Группа Гаркача подчинялась непосредственно главе КГБ и по его приказу не раз выезжала в командировки в иностранные государства.

«О предмете деятельности этой группы хорошо осведомлен нынешний председатель КГБ – Тертель И.С., который во времена Зайцева не только занимал должность его заместителя, но и являлся близким другом своего начальника», – заявили в BYPOL.

В инициативе отметили, что в октябре 2012 года Тертель по заданию Зайцева лично санкционировал и подписал поручение установить «прослушку» в столе кабинета Валерия Вакульчика, который тогда возглавлял Следственный комитет. Но сотрудников КГБ, которые ночью проникли в здание центрального аппарата СК, задержали следователи. На следующий день, 9 октября 2012 года, Зайцев был отправлен в отставку.

«Основанием к этому послужили в том числе «чистосердечные» признания Тертеля против своего руководителя. Вместо Зайцева председателем КГБ стал Вакульчик, который лишил Тертеля права санкционировать проведение оперативных мероприятий, но так и не смог «выдворить» последнего из КГБ», – сообщили в BYPOL.

Напомним, что Белорусский народный трибунал опубликовал в январе аудиозапись совещания, которое прошло 11 апреля 2012 года вероятно в кабинете председателя КГБ. Во время беседы человек с голосом похожим на голос тогдашнего главы КГБ Вадима Зайцева обсуждает с представителями спецназа «Альфа» операции против оппонентов режима Александра Лукашенко за границей.
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