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"Уважаемые белорусы! Я не еду на "Славянский базар". Доманский отреагировал на появление своей фамилии на афише фестиваля

Украинский ведущий Андрей Доманский 5 апреля заявил, что его кандидатура действительно рассматривалась в качестве ведущего международного песенного конкурса "Славянский базар в Витебске".

Фото: andreydomanskyi / Instagram

По словам ведущего, пишет gordonua.com, при этом он не давал организаторам своего согласия.

"Уважаемые белорусы! Я не еду на "Славянский базар". Мою кандидатуру действительно рассматривали в качестве ведущего, но официального согласия с моей стороны нет и не будет", – написал он.
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