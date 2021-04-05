"Уважаемые белорусы! Я не еду на "Славянский базар". Доманский отреагировал на появление своей фамилии на афише фестиваля
Украинский ведущий Андрей Доманский 5 апреля заявил, что его кандидатура действительно рассматривалась в качестве ведущего международного песенного конкурса "Славянский базар в Витебске".
Фото: andreydomanskyi / Instagram
По словам ведущего, пишет gordonua.com, при этом он не давал организаторам своего согласия.
"Уважаемые белорусы! Я не еду на "Славянский базар". Мою кандидатуру действительно рассматривали в качестве ведущего, но официального согласия с моей стороны нет и не будет", – написал он.
18:11 05/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение