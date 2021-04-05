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По словам ведущего, пишет gordonua.com, при этом он не давал организаторам своего согласия.





"Уважаемые белорусы! Я не еду на "Славянский базар". Мою кандидатуру действительно рассматривали в качестве ведущего, но официального согласия с моей стороны нет и не будет", – написал он.



