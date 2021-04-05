"Дальше хуже будет: Лукашенко объявил "информационную войну"
Лукашенко пообещал усиление информационного противостояния и даже назвал это войной, правда не уточняя при этом с кем.
Такие заявления он сделал сегодня, 5 апреля, назначая нового министра информации и заместителя главы Администрации президента.
«Идет информационная война, уже не противоборство (хотелось бы, чтобы это было хотя бы противоборство). Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния», — передает слова Александра Лукашенко Белта.
Напомним — министром информации Беларуси сегодня был назначен Владимир Перцов.
“Для меня очень будет жаль, если мы потеряем очень хорошего журналиста, политолога и политика, скажу откровенно», — такими словами напутствовал Александр Лукашенко нового министра информации.
В ЕС посмотрели фильм «Лукашенко. Золотое дно». Теперь требуют провести расследование о присвоении властями Беларуси европейских денег
А бывший министр информации Игорь Луцкий теперь займет пост замглавы Администрации президента.
«Человек надежный, идеологически выверенный, выдержанный. Тут у меня сомнения нет”, — так охарактеризовал его Александр Лукашенко.
Он предложил чиновникам работать во взаимодействии друг с другом в это «непростое с точки зрения информационной безопасности время».
Источник: telegraf.by
16:04 05/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение