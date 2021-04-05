+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

"Дальше хуже будет: Лукашенко объявил "информационную войну"

Лукашенко пообещал усиление информационного противостояния и даже назвал это войной, правда не уточняя при этом с кем.

Такие заявления он сделал сегодня, 5 апреля, назначая нового министра информации и заместителя главы Администрации президента.

«Идет информационная война, уже не противоборство (хотелось бы, чтобы это было хотя бы противоборство). Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния», — передает слова Александра Лукашенко Белта.

Напомним — министром информации Беларуси сегодня был назначен Владимир Перцов.

“Для меня очень будет жаль, если мы потеряем очень хорошего журналиста, политолога и политика, скажу откровенно», — такими словами напутствовал Александр Лукашенко нового министра информации.

В ЕС посмотрели фильм «Лукашенко. Золотое дно». Теперь требуют провести расследование о присвоении властями Беларуси европейских денег

А бывший министр информации Игорь Луцкий теперь займет пост замглавы Администрации президента.

«Человек надежный, идеологически выверенный, выдержанный. Тут у меня сомнения нет”, — так охарактеризовал его Александр Лукашенко.

Он предложил чиновникам работать во взаимодействии друг с другом в это «непростое с точки зрения информационной безопасности время».
Источник: telegraf.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
b[email protected]