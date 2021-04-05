Банк Олексина заблокировал расчетный счет Павла Латушко - "террорист"
Об блокировке счета бывший министр культуры Беларуси сообщил у себя в телеграм-канале.
"По моим сведениям, это связано с возбуждением уголовного дела по статье 289 часть 3 «Акт терроризма». Полностью абсурдное и незаконное обвинение. Правовой дефолт", — написал Латушко.
Напомним, МТБанк принадлежит семье придворного олигарха Олексина, а на минувшей неделе стало известно, что Олексин выкупил и "Идея банк".
"Акция «Банкомат – Обменник – Банк» – лучший способ сохранить ваши деньги. Хранить ваши сбережения в беларуском банке – риск их потерять в любой момент", - добавил Латушко.
Так что имейте ввиду, что хранить деньги в этих, а также всех государственных банках крайне опасно для ваших финансов, но заблокировать счет по требованию властей могут и в любом другом банке.
"Белорусский партизан"
14:44 05/04/2021
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