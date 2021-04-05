Новый министр информации - что о нем известно?

Родился Владимир Перцов 7 мая в 1974 году в Витебске. Окончил худграф Витебского госуниверситета и Академию управления при президенте Республики Беларусь.





На телевидение попал в 1993 году. Был автором и ведущим программ Витебской студии телевидения, а позже — ток-шоу Первого национального телеканала «Будни». В 1998-м возглавил первую Витебскую ФМ-радиостанцию «Радио-Витебск». С 2002 года работал председателем и директором Гродненской областной телерадиокомпании. С 2008 по 2010 год возглавлял дирекцию телеканала «РТР-Беларусь» на «Столичном телевидении».





Перцов также присутствует в эфире телепередачи «Клуб редакторов», которая выходит на телеканале «Беларусь-1». Вот несколько его цитат.





«Самый главный принцип, который я всегда озвучиваю про права и свободы: права заканчиваются там, где нарушаются права других людей. Если нарушаются права людей на отдых, когда они не могут спать от того, что кто-то там взрывает, кричит, бибикает под окнами, ну чего обижаться на бабушку, которая вышла сумкой и разбила лобовое стекло или капот?» — о свободах и правах в эфире «Клуба редакторов».





«Европа неоднородна. Польша, страны Прибалтики — это страны „троянского коня“ в ЕС… И страны, которые не призывают к введению санкций в отношении нашего президента, — это Германия, Франция, Италия. Страны, которые являются донорами вот этих самых новых европейских государств. Они думают здраво…» — о санкциях и странах, которые к ним призывают, та же передача.





«Самый главный призыв, который звучит от здравомыслящих людей, в том числе из Украины — и от студентов, которые обратились на прошлой неделе, и от вас [Симоненко] — это все-таки выключать эмоции и думать головой. Думать головой о том, что мы делаем, в чьих интересах, под чьими указками через телеграм-каналы, интернет-сайты, напичканными фейками, пропитанными фейками, призывами и вот этим постоянным программированием, программированием, этими словами, которые идут: „выходите“, „змагары“, „чудесные“, „необычайные“, „насилие“, „насилие“, „насилие“… и вся остальная эта чушь», — о фейках, телеграм-каналах и призывах.





Тем временем Белорусская ассоциация журналистов призывает нового министра информации Владимира Перцова внести поправки в законодательство о СМИ для публичного обсуждения — обсудить закон о СМИ с самими СМИ.





«Это цивилизованный и законодательно прописанный путь», — пишет БАЖ в своем телеграм-канале. Соответствующее обращение БАЖ направит сегодня Владимиру Перцову.





Прошлый министр информации — Игорь Луцкий — продержался на этом посту чуть больше года. Во время его руководства интернет-портал Tut.by лишили статуса СМИ, а несколько негосударственных газет перестали печататься в Беларуси.





Сегодня Луцкий был назначен заместителем главы Администрации президента. В этой должности он сменит Андрея Кунцевича, который занимал ее с августа 2019 года.