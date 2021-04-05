– Властям не дают покоя «беглые», как выражается Лукашенко. В МВД назвали имена силовиков, которые входят в инициативу BYPOL, против которой возбудили дело за подготовку теракта. Неужели власти рассчитывают, что этих силовиков кто-то им выдаст?





– Нет, не думаю, что они на это рассчитывают. Попытка формального привлечения к ответственности по статье за терроризм и прочим ужасным статьям не дает шансов на выдачу этих силовиков. В любой стране процесс выдачи – процесс судебный. То есть суд решает, обоснованы ли обвинения, есть ли необходимость выдавать человека.





Это в обычных случаях. А здесь же всем понятно, что речь о политических эмигрантах, которые борются с нелегитимной властью. Их выдачи, конечно, быть не может.





Власти хотят таким образом добиться другого: запугать нелояльных в силовых структурах, остановить тех, кто рассматривает возможность эмиграции. Естественно, любой силовик, у которого есть такие намерения, постарается взять с собой какой-то материал, чтобы представлять ценность за рубежом. Вот это пугает власть и она стремится этот процесс остановить.





Удастся ли ей это или не удастся – сложно сказать. Но думаю, что если у кого-то есть информация и желание поделиться ею с людьми, то нужно прежде всего обезопасить себя и свою семью, а уже потом выступать с разоблачениями.





– По уголовному делу о подготовке теракта также проходят Тихановская и Латушко. Почему власти возбуждают против них все новые дела, разве предыдущих мало?





– Видно, что предыдущие дела, которые возбуждались против Тихановской и Латушко, не произвели впечатления на белорусское общество. Теперь власти нагнетают ситуацию, подбирают более серьезные статьи: «А вы знаете, что под их эгидой готовились террористические акты, в которых могли пострадать вы или ваши близкие?»





Но считаю, что такие попытки также обречены на неуспех, как и предыдущие.

И опять-таки невозможно представить, что эти уголовное дела подвигнут государства, где сейчас находятся Тихановская и Латушко, к их выдаче.





– Несколько удивил Следственный комитет, который завел уголовное дело в отношении руководителей Белорусского фонда спортивной солидарности. Александра Герасименя уже заявила, что таким образом власти получат дополнительные санкции МОК и наши спортсмены могут поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом.





– Не думаю, что лично Лукашенко дает указания, против кого возбуждать уголовные дела. Считаю, что это рвение Следственного комитета и его нового руководителя, назначенного меньше месяца назад.





Не возбудишь уголовное дело, есть опасность, что могут сказать: «А чего ты сидел, сопли жевал и не реагировал на антигосударственные действия?» Поэтому силовики считают, что лучше перебдеть, чем недобдеть.





Мне кажется, что в отношении Белорусского фонда спортивной солидарности Следственный комитет боится что-то упустить.