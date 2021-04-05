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Пашинян подаст в отставку в конце апреля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку в конце апреля, сказала глава фракции "Мой шаг" Лилит Макунц в понедельник журналистам.


По словам депутата, день отставки еще не уточнен, но это произойдет в конце текущего месяца, передает armeniasputnik.am

Что касается предвыборного списка правящей силы, то, как отметила Макунц, до мая его не будут составлять.

"Для меня очевидно, кто будет первым номером, но окончательное решение примет "Гражданский договор". Что касается состава общего списка, то до мая мы этот вопрос обсуждать не будем. То есть, рассмотрим тогда, когда выработаем механизм, на основе которого будет формироваться список", - сказал Макунц.

Вместе с тем, парламентарий не исключила вероятность появления в списке новых имен.

Касаясь шансов правящей силы на предстоящих внеочередных парламентских выборах, Макунц отметила, что у них высокий рейтинг, но об итогах можно будет судить только после голосования.

18 марта премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что 20 июня в Армении состоятся внеочередные парламентские выборы.

Согласно опросу, проведенному Gallup International Аssociation, 31,7% опрошенных готовы голосовать за блок "Мой шаг". Рейтинги оппонентов ниже 6%.

Если сравнивать с прошлым опросом, то рейтинг блока "Мой шаг" снизился на 1,4%. 
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