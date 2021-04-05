



В понедельник, 5 апреля, был назначен новый министр информации. Им стал Владимир Перцов. Игорь Луцкий, который до него занимал данную должность, был назначен заместителем главы Администрации президента. Об этом сообщает БелТА.





Луцкий в новой должности сменит Андрея Кунцевича, который занимал ее с августа 2019 года.











