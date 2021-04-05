Смена идеологов: стало известно, куда ушел экс-глава Мининформа Игорь Луцкий
Экс-глава Мининформа Луцкий назначен заместителем главы Администрации президента.
В понедельник, 5 апреля, был назначен новый министр информации. Им стал Владимир Перцов. Игорь Луцкий, который до него занимал данную должность, был назначен заместителем главы Администрации президента. Об этом сообщает БелТА.
Луцкий в новой должности сменит Андрея Кунцевича, который занимал ее с августа 2019 года.
12:39 05/04/2021
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