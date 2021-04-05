Нечего предложить

Наблюдая за последними инициативами режима во всех областях, включая экономику, информационное поле, культуру, спорт, внешнюю и внутреннюю политику и т.д., можно заметить одну тенденцию.





Власти уже не могут предложить людям ничего позитивного, только пугалки, негатив и «чернуху». Например, сомнительных «террористов» и «шпионов», нарастающие по всем направлениям репрессии под флагом борьбы с терроризмом, экстремизмом, нацизмом и вообще практически всем, что выходит за рамки де-факто подневольного труда на некое «государство».





Именно некое, поскольку реальное государство – не они, а как раз граждане страны, которые такой жизни не хотят. Не хотят они жить в своего рода концлагере, когда даже отклонение от маршрута «дом-работа-магазин-дом», считается преступлением. Впрочем, схватить и репрессировать могут даже и на этом маршруте.





А для смирившихся власть предлагает только прогрессирующее снижение реальных доходов, вплоть до полного обнищания. В последнем, понятно, тоже обвинят Тихановскую, Герасименю и прочих «врагов», но этому уже никто не верит. А даже если кто и верит, желание кушать от этого не пропадает.





Силовикам, кстати, режим предлагает строго всё тот же набор. Террористы, шпионы, репрессии и снижение реального уровня жизни.





Отличие вроде есть (репрессируют не их, а они), но оно не кардинальное. Сохранившие способность думать довольно скоро поймут, что они тоже являются жертвами режима.





Да и за силовиков режим потихоньку берётся. Погоны тоже не дают иммунитета. Им, говорят, помогут сменить фамилию и внешность. Вроде и позитив, но сомнительный. Ведь тогда и солидная пенсия накроется «медным тазом». Может лучше уже сегодня не навлекать на себя будущие неприятности, бездумно махая дубинкой, чтобы потом спокойно доработать свое и выйти на заслуженную пенсию?





В общем, если посмотреть чуть дальше сегодняшнего дня силовикам Лукашенко тоже ничего позитивного не предлагает.





Во внешней политике – аналогичная картина. Конфронтацию или санкции против цивилизованного мира наш режим может предложить, и что? Фактически это санкции против собственного народа – опять же негатив и обнищание.





Дошло до того, что в официальном заявлении МИД предлагается передать Аляску «в совместное управление»… Плюс «тонкие» намёки на признание независимости южных штатов. Обрадуется ли Вашингтон такому предложению? Очевидно нет, это ведь стремление максимально обострить отношения с США, то есть предложение негатива.





Могут возразить, что это была шутка, но МИД – это вроде не цирк, он не имеет права так шутить, для этого есть клоуны. Американцы же решили возобновить санкции против «Белнефтехима», приносящего стране валюту. А без внешней подпитки режим Лукашенко существовать не в состоянии, такова у него природа.





Впрочем, надо отметить, "разнообразие" предложений власти все-таки растёт – если не содержательно, то по крайней мере лексически. К «вырезанию» добавилось еще и «выжигание калёным железом». Это на сегодня универсальное предложение от правящей верхушки – для всех и по любому поводу.





Разумеется, опять-таки негативное. Ну «выжгут», допустим всё (вдруг получится?), как жить-то потом на пепелище? Уверен, даже самым преданным слугам режима на нём будет очень некомфортно.





Но самое негативное состоит в том, что ничего позитивного этот режим уже не сможет предложить до самого своего конца. Ситуация будет только ухудшаться. Реальный прогресс и реальное движение к зажиточной, комфортной, свободной жизни в независимой стране могут сегодня предложить только оппоненты режима.





Адекватным людям всего этого не надо – всех этих террористов, шпионов и экстремистов, которых власть лепит совершенно произвольно, не опираясь на факты. Так народную любовь не вернешь. Даже силовикам и бюрократам, в большинстве своем хочется нормальной, комфортной и даже зажиточной жизни.





Как у бюргеров и буржуа. “Stadtluft macht frei” (нем. «воздух города делает свободным») гласит средневековое выражение. Действительно, бюргеры и буржуа, то есть горожане, уже много столетий назад были лично свободными, зарабатывали на себя сами и во многом не зависели от поощрений государя или милости феодала.





Да, в период абсолютизма свободы горожан пытались ограничить, у некоторых монархов почти получилось, но следом «вдруг» случались буржуазные революции.





Тут возникают вопросы: на что власти рассчитывают? Как они дальше жить-то собираются с такой политикой? Или уже не собираются? Победить народ они всё равно не смогут. Предложить нечто позитивное в обмен на лояльность тоже уже не в состоянии. Европе и США предложить нечто ценное или интересно тоже не могут.





Остается Россия, которая, как властям, кажется может спасти обречённого. Но ей тоже пока не предлагают ничего нового, тем более – позитивного. Впрочем, и в самой России улучшения ситуации не наблюдается, там идут те же процессы что и у нас, позитивные предложения от власти все больше уступают место негативным.