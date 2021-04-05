У министерства "правды" появился новый руководитель

Владимир Перцов до назначения занимал должность директора представительства МТРК "Мир" в Беларуси. Часто выступал в одиозной программе на "Беларусь 1" "Клуб редакторов", оправдывая правящий режим.









Предыдущий министр информации Игорь Луцкий был назначен на эту должность в июне 2020 года. За время его руководства статуса средства массовой информации был лишен портал TUT.by.





Также в августе 2020 года стало известно, что Белорусский дом печати перестал тиражировать "БелГазету", "Комсомольскую правду в Беларуси", "Народную волю" и "Свободные новости плюс".





В ноябре минувшего года также стало известно, что четыре негосударственные газеты не попали в подписной каталог на первую половину 2021 года, пишет sputnik.by



















