Поротников: Так ли надежны штыки режима?
За последнюю декаду марта мы стали свидетелями событий, которые при всей своей внешней несвязанности, заставляют задаться вопросом о настроениях внутри последнего оплота беларуского режима — карательного аппарата (который ранее именовался силовыми структурами Беларуси).
«Сделай сам»: бомба из подручного хлама
Первым нам показали бедолагу, который, как утверждается, по заданию и инструкциям кого-то из окружения Светланы Тихановской собрал нечто, с помощью чего планировал взорвать мусорку рядом с детской площадкой в Минске и военный объект в Борисове.
Зачем это нужно С. Тихановской и насколько правдоподобна сама история — вопросы дискуссионные. Но вспоминается, что во время каждой острой политической кампании беларуский режим обвинял своих оппонентов в подготовке к насильственным действиям:
в 2006 году с помощью крысы планировалось отравить водопровод в Минске (в июне 2020 года таки отравили, оставив без воды на несколько дней 800 тыс. человек, только не крысой и не противники режима);
в декабре 2010 года сообщалось о подготовке взрыва в толпе во время «Плошчы» с одновременным обнаружением склада заточек для боевиков «Говори правду»;
весной 2017 года, на фоне охвативших всю страну протестов против «тунеядского» декрета, внезапно случился прорыв вооруженных неизвестных через границу с Украиной, а десятки достойных людей были арестованы по «Делу патриотов» за участие в вымышленном вооруженном подполье.
Так что факт провозглашения Светланы Георгиевны крестной матерью отечественного терроризма был вполне себе ожидаем. Ну, а её готовность подорвать мусорку возле детской площадки должна была придать всей ситуации драматизма.
Но по итогу придала абсурда и неправдоподобности.
Но самое интересное — план взорвать военный объект в Борисове. Во-первых, территория расположения таких объектов — режимная и попасть туда надо знать как. Во-вторых, а зачем что-то взрывать в Борисове, если военных объектов хватает и в Минске?
А затем, что там находится учебный центр армии, в котором готовят военных специалистов из вчерашних школьников и студентов. Тоже, по сути, детская площадка. Просто дети побольше и игрушки у них подороже.
Ну и почему объектом гипотетической атаки была именно армия?
В борисовской истории имеет место сочетание сразу двух месседжей: противники режима представляют опасность для наших детей (а солдаты — вчерашние дети); противники режима представляют прямую опасность для армии, как для профессиональной корпорации.
Можно вспомнить, что осенью 2020 года шла активная обработка милиционеров с практически теми же нарративами: протестующие угрожают не только непосредственно сотрудникам МВД, но и их семьям, в том числе и детям.
Бывший глава МВД Юрий Караев признавался, что в регионах ему приходится уговаривать милиционеров действовать жестко против протестующих, используя в качестве аргумента опасность победы протеста для будущего семей сотрудников своего ведомства.
Осенью основную тяжесть подавления протестов несло МВД. Означает ли использование старых «наработок» в отношении военных, что далее эту миссию планируют перепоручить армии? А борисовская история — часть психологической и идеологической подготовки к этой функции. С выполнением которой в армии могут быть согласны далеко не все.
Чтобы не расслаблялись
Далее публике предъявили человека, который, как утверждается, бывший десантник-контрактник. И по поручению одного из беларуских политических центров за рубежом должен был собирать информацию об оперативниках МВД.
Опять же, не понятна цель этой деятельности, когда уже обнародованы списки целых милицейских подразделений и служб. А еще больше установочных данных таких лиц в консульских службах стран ЕС.
Но вот если выдвинуть гипотезу, что имеется цель освежить в умах милиционеров осеннюю установку о том, что протест представляет для них персональную угрозу, то все становится логичным.
Кругом предатели
Вершиной (по крайней мере, пока) стал телефильм про то, как капитан Генштаба армии и подполковник КГБ передавали конфиденциальную информацию противникам режима. Но их разоблачили, и за это они понесут суровое наказание.
Офицер Генштаба передал информацию о планах действия в случае протестов на День Воли. Что есть прямое подтверждение планов задействовать армию для непосредственного подавления народного недовольства.
С сотрудником КГБ все гораздо сложнее. Его якобы вовремя выявили и как минимум часть переданной им информации — инсценировка телефонных переговоров приближенных А. Лукашенко от ноября прошлого года. Правда, при таком раскладе оказывается много нестыковок.
Во-первых, почему наиболее неудобная часть аудиозаписей, связанная с убийством Романа Бондаренко, обходится молчанием?
Во-вторых, почему в якобы инсценированных телефонных переговорах их участники старательно избегают некоторых слов, создавая тем самым впечатление, что опасаются прослушки? Не знают о ней или добровольно участвуют в постановке, а именно подозревают и опасаются.
В-третьих, в тех же самых якобы инсценированных переговорах содержится информация, дискредитирующая высокопоставленных руководителей МВД.
Которые, как следует из аудиозаписей, были не только в курсе «рейдов» придворных А. Лукашенко по протестным дворам Минска, но и обеспечивали им силовое прикрытие от беларусов.
В-четвертых, в этих материалах в качестве участников развлечений «элиты» упоминаются конкретные персонажи, которые были зафиксированы как участники конфликтов с жителями протестных дворов Минска. Это такая странная маскировка?
Ну и знаменитое «Массандру брать?», а также озвученная информация о повальном заболевании китайским коронавирусом в администрации А. Лукашенко.
Создается впечатление, что авторы фильма инсценировали саму инсценировку.
Во всяком случае из фильма следует, что топ-чиновники Беларуси находятся под постоянным контролем, а их телефонные переговоры прослушиваются КГБ. Что является ярким свидетельством уровня доверия А. Лукашенко к своему ближайшему окружению.
Но главный вопрос: зачем этот фильм дали в эфир? Да, он направлен на самих сотрудников карательного аппарата и демонстрирует, что любое действие человека из системы против системы будет наказано.
Но одновременно это свидетельство того, что такие случаи происходят. И если потребовалось снять про это целый телефильм, эти внутренние индивидуальные бунты не единичны. А возможно, есть основания опасаться их расширения в будущем.
Но посыл о неизбежности кары для «бунтарей» можно было бы донести и непублично, напрямую личному составу. Так же получается, что режим признается в том, в чем признаваться не должен: в наличии если не расколов, то трещин. И где — в карательном аппарате, последнем инструменте удержания власти.
Это ошибка? Или что-то другое, более важное?
Вероятно, главная цель публичной демонстрации телефильма — попытаться дискредитировать всю информацию, которую задержанный подполковник КГБ успел (или мог успеть) передать за рубеж после якобы фейковых аудиофайлов. А значит, передать он мог что-то очень важное.
Андрей Поротников, эксперт, руководитель проекта BelarusSecurityBlog, sn-plus.com
10:30 05/04/2021
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