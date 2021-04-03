Поротников: Так ли надежны штыки режима?

«Сделай сам»: бомба из подручного хлама

Первым нам показали бедолагу, который, как утверждается, по заданию и инструкциям кого-то из окружения Светланы Тихановской собрал нечто, с помощью чего планировал взорвать мусорку рядом с детской площадкой в Минске и военный объект в Борисове.





Зачем это нужно С. Тихановской и насколько правдоподобна сама история — вопросы дискуссионные. Но вспоминается, что во время каждой острой политической кампании беларуский режим обвинял своих оппонентов в подготовке к насильственным действиям:





в 2006 году с помощью крысы планировалось отравить водопровод в Минске (в июне 2020 года таки отравили, оставив без воды на несколько дней 800 тыс. человек, только не крысой и не противники режима);





в декабре 2010 года сообщалось о подготовке взрыва в толпе во время «Плошчы» с одновременным обнаружением склада заточек для боевиков «Говори правду»;





весной 2017 года, на фоне охвативших всю страну протестов против «тунеядского» декрета, внезапно случился прорыв вооруженных неизвестных через границу с Украиной, а десятки достойных людей были арестованы по «Делу патриотов» за участие в вымышленном вооруженном подполье.





Так что факт провозглашения Светланы Георгиевны крестной матерью отечественного терроризма был вполне себе ожидаем. Ну, а её готовность подорвать мусорку возле детской площадки должна была придать всей ситуации драматизма.





Но по итогу придала абсурда и неправдоподобности.





Но самое интересное — план взорвать военный объект в Борисове. Во-первых, территория расположения таких объектов — режимная и попасть туда надо знать как. Во-вторых, а зачем что-то взрывать в Борисове, если военных объектов хватает и в Минске?





А затем, что там находится учебный центр армии, в котором готовят военных специалистов из вчерашних школьников и студентов. Тоже, по сути, детская площадка. Просто дети побольше и игрушки у них подороже.





Ну и почему объектом гипотетической атаки была именно армия?





В борисовской истории имеет место сочетание сразу двух месседжей: противники режима представляют опасность для наших детей (а солдаты — вчерашние дети); противники режима представляют прямую опасность для армии, как для профессиональной корпорации.





Можно вспомнить, что осенью 2020 года шла активная обработка милиционеров с практически теми же нарративами: протестующие угрожают не только непосредственно сотрудникам МВД, но и их семьям, в том числе и детям.