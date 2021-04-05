



«Как сказал Солженицын, «у России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи». Вот сегодня враг — Украина, а холуй — Беларусь. И это очевидно», — сказал Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина».





Кстати, теперь он занимает пост главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. До пандемии коронавируса заседания проходили в том числе в Минске.





По мнению первого президента Украины, ещё со времён Михаила Горбачева некоторые думали, что в России начались реформы в сторону демократии и соблюдения прав человека, но он назвал это иллюзией.





«И все мы помним выступление [экс-президента США] Джорджа Буша в Верховной Раде, выступление [бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет] Тэтчер в Верховной Раде. В завершение всех моих разговоров со многими лидерами Запада они спрашивали: «Господин президент, а как вы думаете, как на это посмотрит Москва?» И только сейчас, где-то в последний месяц, стало очевидным и для США, и для Запада, что с Россией договариваться нельзя», — заявил Леонид Кравчук.





Напомним, что в ноябре 2020 года Лукашенко обвинил Украину в желании «парализовать деятельность государства, бизнеса и производств». Также, по его словам, под Киевом уже появился «центр информационного воздействия на Беларусь».





Ранее Лукашенко на встрече с коллективом шестой городской клинической больницы Минска поделился выдержками спецслужб, в которых, по его словам, утверждается, что Украина якобы хотела «скорее душить Беларусь».





Тогда Лукашенко утверждал, что в сводках Комитета госбезопасности есть данные о разговоре на эту тему министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с немецким коллегой Хайко Маасом.