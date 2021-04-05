Мельянцов: У конфликта с Польшей не видно дна, санкции США будут очень болезненными
Координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов рассказал «Салідарнасці», что Запад может предпринять против официального Минска в ближайшее время.
– США предупредили официальный Минск, что если в течение месяца не будут освобождены все политзаключенные, то они активируют санкции против концерна «Белтефтехим» и его предприятий. Допускаете ли вы возможность, что белорусские власти могут освободить политзаключенных?
– Такая вероятность, конечно присутствует, но она очень небольшая. Это даже исчезающе малая вероятность. Скорее всего санкции будут разморожены, а политзаключенные так и останутся в тюрьмах и станут предметом последующего торга, как это уже не раз было в истории отношений Беларуси с Западом.
Выполнение требований США для белорусских властей означало бы утрату лица. И это был бы плохой месседж силовикам: что власти пошли на поводу США.
– К каким последствиям приведет возобновление санкций против «Белнефтехима»?
– Очевидно, что американские санкции будут намного более болезненными, чем санкции Евросоюза. ЕС ввел персональные санкции и наложил ограничения на ряд фирм, которые по большому счету и так с Западом не взаимодействуют, не продают туда свою продукцию.
Это разительное отличие по сравнению с санкциями, которые повторно будут вводить США. Существенная часть белорусской нефтехимии идет на Запад, принося твердую валюту в бюджет. Естественно, эти санкции сильнее ударят по белорусской экономике.
Есть еще один важный нюанс: говоря простым языком, США накладывают санкции не только на «Белнефтехим», «Гродно-Азот», «Лакокраску» и другие предприятия. Также подпадут под санкции американские и не только фирмы, которые будут сотрудничать с указанными компаниями. То есть в этой части Беларусь рискует остаться только с российскими партнерами.
– Как могут повести себя белорусские власти после разморозки санкций, чем ответят США?
– У официального Минска очень мало рычагов для ответа на американские санкции. Одной из возможностей, наверное, следует считать усиление репрессивных практик по отношению к оппозиции и гражданскому обществу, которые белорусская власть считает агентами Запада и США. То есть это может быть ассиметричный ответ.
Второй момент: что важно для США – взаимодействие по линии ядерной безопасности.
У Беларуси все-таки еще есть экспериментальное ядерное топливо.
Но повторюсь: у Беларуси не настолько серьезные возможности, чтобы повлиять на американскую политику. Ситуация безусловно ухудшится, но насколько далеко зайдет конфликт, пока сложно говорить.
– Джули Фишер, назначенная послом США в Белару , все еще находится в Вашингтоне. Доедет ли она до Минска?
– Наверное, нет. Как я понимаю, процесс по ее приезду в Минск приостановлен. Складывается такая ситуация, что если США разморозят санкции, то американского посла (если он приедет) нужно будет из Минска опять выдворять. Это дополнительный скандал, которого никто не хочет, в том числе белорусская сторона.
Естественно, если санкции будут введены, сложно ожидать, что здесь появится посол. При этом США хотели бы иметь посла в Минске, несмотря ни на что. Потому что это способствует более эффективной коммуникации.
Есть небольшая вероятность, что между сторонами будет заключено непубличное соглашение: несмотря на сложные отношения, дипломатическая коммуникация все равно должна быть – как этой сейчас происходит между Россией и США.
– Как в целом можете оценить политику США при президенте Джо Байдене по отношению к белорусским властям? Или она еще не до конца понятна?
– Оно в целом понятна. Если говорить вкратце, то это отсутствие политики как таковой, отсутствие стратегии.
Это возвращение к предыдущим подходам, основанным на продвижении прав человека и демократии. Это основные темы для заявлений американской стороны по отношению к Беларуси. Но что конкретно делать для продвижения демократии, что конкретно делать в политической и дипломатической плоскости, чтобы улучшить ситуацию с правами человека – такой стратегии США не выработали и даже не видно ее контуров.
При Трампе Беларусь впервые получила свое место в американской внешнеполитической стратегии. Так называемая доктрина Митчелла рассматривала Беларусь в одном ряду с другими восточноевропейскими странами как возможный бастион против российского неоимпериализма. Сейчас ничего подобного не происходит.
После президентских выборов в США мы видим откат к 2006-2007 годам, когда Вашингтон не вполне понимал, что делать с Беларусью, на риторическом и финансовых уровнях поддерживал оппозицию, но это не выливалось в конкретную стратегию по изменению политического поля в нашей стране.
– В чем смысл давления властей на Союз поляков и обострения отношений с Польшей?
– Польша была назначена и объявлена одним из организаторов протестов. Оттуда работают и телеканал «Белсат», и главный телеграм-канал, координирующий протесты. Минск рассматривает это как недружественные шаги Польши. Они были подтверждены фактом поддержки оппозиции: польский посол вывез Павла Латушко из страны.
Польша так или иначе вмешивается в белорусские дела, отсюда очень нервная реакция Минска. Теперь обе стороны с готовностью идут на обострение и пока не видно дна этому противостоянию.
Хотя сдерживающие факторы есть: Польша входит в Евросоюз и НАТО, поэтому до серьезного конфликта дело не дойдет. Но, думаю, нелицеприятные выпады с двух сторон будут какое-то время иметь место.
– Какими могут быть дальнейшие шаги Польши?
– Возможен отдельные польский пакет санкций. Как например это сделали страны Балтии, приняв более расширенный и глубокий пакет. Учитывая, что между Польшей и Беларусью активный товарооборот, здесь также могут быть введены определенные ограничения.
Варшава может проводить и одностороннюю санкционную политику, и влиять на политику ЕС по отношению. У Польши веса в Европейском союзе больше, чем у Литвы – даже с учетом напряженных на сегодня отношений Варшавы и Брюсселя.
– Белорусские власти объявили об антисанкциях. Кого они могут затронуть?
– Наверное, это будут польские компании, которые имеют интерес в Беларуси. Естественно, антисанкции будут иметь негативные последствия и для Беларуси: инвесторы для страны нужны и важны.
Но поскольку официальный Минск желает продемонстрировать, что с ним нельзя разговаривать с позиции силы и санкционного давления, экономические потери для него не настолько важны, как достижение политических целей.
А насколько большой ущерб будет нанесен по экономике Беларуси – это вопрос к экономистам.
09:26 05/04/2021
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