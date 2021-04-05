



Эта система, является наследницей российской и советской имперскости и диктаторства. Даже не культуры России, а скорее антикультуры, которая во всей своем негативизме, на современном этапе, представлена "соловьевщиной".





Поэтому для власти Лукашенко, для всех тех кто ей служит сегодня идея демократии, нации, Человека - деструктивны, пугающие, экстремистские. В этом нет и не будет чего-то удивительного, даже если в своем безумстве Тертели и давыдьки к духовным отцам экстремизма отнесут Скорину, Богушевича, Калиновского, Пашкевич, Купалу, Коласа, Короткевича и других.





Ведь именно в их идеях, в их языке заложена суть и корень беларуского "экстремизма", то что воспитывает новое поколение граждан. Именно с ним яро боролась сначала российская, а затем и советская власть. Уже само существование Беларуси ее истории и народа создает и будет создавать дух сопротивления диктаторскому режиму. Нет, законы об экстремизме не ослабят и не уничтожат национальной идеи, наоборот они ее обогащают, наделяют особой притягательностью и ценностью. Эти законы и репрессии только укрепят национальный дух.





Если режим хочет продлить свое существование еще на несколько лет, то ему просто необходимо запретить учить историю Беларуси, ввести обязательный курс "краткая история государства Лукашенко". Но репрессивных идеологических мер уже не достаточно.





Все, что происходит сегодня - это стремительное просвещение общества и формирования нации. И чем больше лукашенковская власть будет расширять пространство экстремизма, тем быстрее будет осуществляться строительство нации и осознание беларусами собственной культурной, политической ценности.





У власти нет идей, нет смыслового содержания, которое бы было в состоянии остановить продвижения беларускости. Только опора на примитивное хамство, только запрет и экстремизация нации. Но это только подчеркивает полное духовное вырождение режима. Этот процесс будет усиливаться.