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КГБ раскрыл новые подробности о "сливах" секретных документов

Оперативники Комитета государственной безопасности Беларуси провели спецоперацию, во время которой были задержаны две молодые женщины по подозрению в причастности к передаче секретных документов агентам иностранных спецслужб, об этом сообщили в воскресенье в эфире телеканала ОНТ.



Как следует из материала ТВ, беглый силовик Игорь Макар связался через свою знакомую в Гродно с ее дочерью, а та в свою очередь попросила подругу забрать папку с секретными документами КГБ. В эфире была показана оперативная съемка – сотрудник спецслужб под видом связника передает ей секретные бумаги на съемной квартире.

Обе женщины были задержаны и дали признательные показания, они заявили: не подозревали, во что были втянуты.

В отношении ряд лиц КГБ Беларуси возбудил уголовные дела в связи с преступлениями, связанными с изменой государству, незаконным оборотом наркотиков, взрывчатых веществ. Всего по нему проходят восемь человек, в том числе бывший силовик Игорь Макар и создатель Telegram-канала, признанного в Беларуси экстремистским, Степан Путило. Дело возбудили также против бывшего сотрудника КГБ, который был задержан за попытку передачи секретных документов агентам иностранных спецслужб. Такая же статья грозит и капитану Вооруженных сил, который "слил" в деструктивный Telegram-канал фото секретной бумаги.
Sputnik
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