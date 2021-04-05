



Марусов проходил службу по контракту в силах специальных операций Минобороны. После увольнения он связался с инициативой BYPOL. Казакевич утверждает, что Марусов — «крайне радикально настроенный молодой человек, приверженец ультраправых взглядов неонацистского толка».





Якобы он планировал выехать в Ивано-Франковск для подготовки в специальном тренировочном лагере «Правого сектора» и последующем участии в боевых действиях на территории Украины.





Замглавы МВД заявил о наличии «связи» между Марусовым и анархистом Дедком.





— У Марусова в ходе обыска изъяли книгу Дедка с дарственной надписью. Он уже никак от этого дела не отвертится, — заявил Казакевич.





Следует отметить, что ультраправые и анархисты находятся на противоположных концах идеологического спектра и, как правило, не пересекаются. Мог ли Марусов быть ультраправым и, одновременно, связанным с Дедком?





Казакевич перечислил людей, по мнению МВД, составляющих костяк инициативы BYPOL: Остапович, Лобан, Купрейчик, Жигарь, Лупоносов, Азаров, Талерчик, Макар, Медведев.





Казакевич рассказал, как силовики присутствуют в соцсетях, группах и чатах, в том числе закрытых, и «с некоторым сарказмом наблюдаем за потугами наших зарубежных змагаров предпринять какие-то меры конспирации».



















