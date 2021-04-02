



«Лукашенко четко назвал субъекты, между которыми эти полномочия будут перераспределяться: это президент, правительство, парламент, губернаторы. Переходим к лицам: Лукашенко, Кочанова, Андрейченко, Головченко и его семеро губернаторов. Это означает, что перераспределение между своими, в пределах одной закрытой семьи, одного клана. Вот и ответ, приведет ли это к каким-то кардинальным изменениям. Ведь здесь нет народа, нет гражданина, нет налогоплательщика и нет избирателя. Между своими», – считает Лебедько.





А как же усиление роли парламента?





«Здесь власть использует российский опыт. Они создают свою оппозицию, которую запускают в политическую систему, имитирующую наличие плюрализма в стране. А на самом деле будет спрос на «Единую Беларусь» или «За Беларусь», это партия ябатьковская, которая будет основной политической силой. И будут какие-то коммунисты, возможно, белорусский аналог Жириновского и, возможно, пропутинская структура», – считает Лебедько.



