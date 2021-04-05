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В Косово с третьей попытки избрали президента

Парламент республики Косово в третьем круге голосования избрал Вьосу Османи президентом непризнанного образования. Трансляция шла на странице парламента в YouTube, передает РБК.



По данным AP, за кандидатуру Османи проголосовал 71 человек. Всего в косовском парламенте заседают 120 человек. Две оппозиционные партии и партия, представляющая интересы этнических сербов, бойкотировали голосование.

Накануне парламент не смог собрать кворум в 80 голосов после пяти часов обсуждений, несмотря на призывы послов США и Франции к депутатам не расходиться и проголосовать за избрание нового президента. В воскресенье кворум собрался, однако в первом и втором кругах голосования Османи не смогла набрать необходимых 80 голосов.

Османи исполняет обязанности президента с ноября прошлого года, когда бывший президент Хашим Тачи подал в отставку. Тачи покинул пост, чтобы предстать перед судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Тачи заявил, что таким образом делает шаг «для защиты целостности президентства» в стране. Ранее Османи была спикером парламента.

Республика Косово объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году, после долгого периода конфликта. Более 100 стран — членов ООН в итоге поддержали ее независисимость.
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