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Игорь Макар назвал «Манкурты» на ОНТ ошибкой, которая ему во многом поможет

Главный герой нашумевшей спецоперации КГБ, о которой рассказывает фильм «Манкурты», Игорь Макар дал комментарий блогеру Александру Рыкову.




На канале «BalaganOFF» Игорь Макар прокомментировал показанные в фильме события и назвал работу «ошибкой авторов, которая мне во многом поможет».

«Эти фильмы рассчитаны на то, чтобы их посмотрело большое количество сотрудников. И никто просто даже думать не мог о том, чтобы перейти на сторону народа. Но я думаю, что все будет иначе», - сказал Макар.

При этом Макар отметил, что «данная работа КГБ, просто постановочная работа, которая была сделана для публики». Он подчеркнул, что «это не является оперативной съемкой».

Журналист и финансовый аналитик Сергей Чалый в своем субботнем стриме также уделил внимание «Манкуртам», который он посмотрел несколько раз.

«Самая удивительная вещь, то, как глава КГБ говорит о том, что это была давнишняя оперативная игра, которая была согласована с Лукашенко<…>Звонки пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт то помощнику президента Латышенку, то главе федерации хоккея Баскову являются сценарной разработкой. Это, по-моему, самая большая натяжка, которая есть в этом фильме», - сказал Чалый.

Он отметил разницу в озвучке, отметив, что «Наталья Эйсмонт пыталась показать, что все было зачитано (в ходе эксперимента – ред.) с бумажки». И, по словам эксперта, «это выглядело, как пение под фанеру».

«Давайте попробуем поверить, что все разговоры, которые присутствовали в сливах, являются оперативной игрой. Но хочется тогда понять, а как же разговоры Баскова с Шакуто? А как получается так, что эти разговоры не просто разговоры людей, а они еще и делают то, о чем говорят», - сказал эксперт.

Чалый завершил свой комментарий вопросом: «А убийство Бондаренко было тоже частью этой оперативной игры?».
Autoparus.by
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