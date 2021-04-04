











На канале «BalaganOFF» Игорь Макар прокомментировал показанные в фильме события и назвал работу «ошибкой авторов, которая мне во многом поможет».





«Эти фильмы рассчитаны на то, чтобы их посмотрело большое количество сотрудников. И никто просто даже думать не мог о том, чтобы перейти на сторону народа. Но я думаю, что все будет иначе», - сказал Макар.





При этом Макар отметил, что «данная работа КГБ, просто постановочная работа, которая была сделана для публики». Он подчеркнул, что «это не является оперативной съемкой».





Журналист и финансовый аналитик Сергей Чалый в своем субботнем стриме также уделил внимание «Манкуртам», который он посмотрел несколько раз.





«Самая удивительная вещь, то, как глава КГБ говорит о том, что это была давнишняя оперативная игра, которая была согласована с Лукашенко<…>Звонки пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт то помощнику президента Латышенку, то главе федерации хоккея Баскову являются сценарной разработкой. Это, по-моему, самая большая натяжка, которая есть в этом фильме», - сказал Чалый.





Он отметил разницу в озвучке, отметив, что «Наталья Эйсмонт пыталась показать, что все было зачитано (в ходе эксперимента – ред.) с бумажки». И, по словам эксперта, «это выглядело, как пение под фанеру».





«Давайте попробуем поверить, что все разговоры, которые присутствовали в сливах, являются оперативной игрой. Но хочется тогда понять, а как же разговоры Баскова с Шакуто? А как получается так, что эти разговоры не просто разговоры людей, а они еще и делают то, о чем говорят», - сказал эксперт.





Чалый завершил свой комментарий вопросом: «А убийство Бондаренко было тоже частью этой оперативной игры?».