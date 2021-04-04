В марте по политическим мотивам в Беларуси задержали 1139 человек





Согласно ему за 31 день по политическим мотивам в стране задержали 1139 человек. Больше всего — на День Воли — 25 марта и 27 марта: более 250 человек и около 250-ти соответственно.





Итого белорусы получили 6472 суток ареста и на 120 901 рубль штрафов. Заведено 490 дел, из них 395 арестов от 3 до 30 суток, 82 штрафа — от 2 до 200 базовых велечин.





Кроме того за это время 36 раз задерживались журналисты.