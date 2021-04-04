



— Уважаемые пользователи! В последние недели государство оказывает давление на платформу, чтобы дискредитировать ее.





Объясняем, почему это происходит и что делать.





Власти изо всех сил борются с «Голосом»: блокируют сайт платформы, запускают спам-рассылки якобы от «Голоса», публикуют якобы базу телефонных номеров пользователей, заявляют о взломе системы, звонят случайным людям в попытках запугать их, выпускают фейковые сюжеты на ТВ, угрожают людям на предприятиях за возможную регистрацию на платформе и многое другое.





Причина в том, что повлиять на работу «Голоса» государство не может — поэтому оно оказывает психологическое давление на самих пользователей.





Помните: вы не нарушаете закон, голосуя на интернет-платформе за мирный выход Беларуси из кризиса.





Панические и абсурдные действия со стороны режима подтверждают: мы с вами на верном пути.





МОГУТ ЛИ УКРАСТЬ БАЗУ ТЕЛЕФОНОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ГОЛОСА»?





Нет. Платформа «Голос» не хранит ваши номера телефонов, не распространяет персональную информацию, так как не обладает ею. Ваши данные надежно защищены и им ничто не угрожает. Ваш номер телефона, попадая в «Голос», моментально хешируется (это значит, что, в отличие от закодированных данных, его невозможно раскодировать обратно). Таким же способом защищают пользователей в международных банках и компаниях с самыми высокими стандартами безопасности данных.





ОТКУДА У ПРОПАГАНДЫ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ, ПО КОТОРЫМ ДЕЛАЮТ СПАМ-РАССЫЛКИ?





Из открытых источников: социальные сети, открытые тематические чаты, взломанные каналы, комментарии под публикациями в телеграм-каналах, а также покупка на специальных «чёрных биржах» слитых ранее клиентских баз мобильных операторов, торговых сетей и т.д. Независимые СМИ поговорили с жертвами провокации и выяснили, что большая часть людей, появившихся в якобы слитой базе «Голоса», никогда не была зарегистрирована на нашей платформе.





ПОЧЕМУ НА «ГОЛОС» ДАВЯТ ИМЕННО СЕЙЧАС?





Голосование доказало, что протестное движение по сравнению с августом 2020 года сохранилось на прежнем уровне — это ломает концепцию пропаганды о том, что беларусы успокоились и смирились. Во-вторых, голосование уже сыграло важную роль в том, что активизировалось международное сообщество: ЕС, США, ОБСЕ поддерживают инициативу о мирных переговорах по выходу из кризиса и отовы усиливать санкционное давление на режим.





ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРИШЛЮТ СПАМ-СООБЩЕНИЕ ИЛИ ПОЗВОНЯТ?





Не поддаваться на провокации, блокировать неизвестных отправителей;





Не переходить по ссылкам, которые присылают неизвестные отправители!





Информировать свое окружение о технической безопасности «Голоса»;





Не реагировать на призывы в спам-сообщениях — вы не нарушаете закон и не совершаете противоправных действий.





ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ГОСУДАРСТВО ПРОТИВ «ГОЛОСА»?





Поскольку технически «Голосу» ничто не угрожают, взята тактика на информационную дискредитацию. Пропаганда формирует страх у людей, которые не разбираются в IT. Поэтому продолжат появляться «разоблачения» в эфире ОНТ, БТ и СТВ. Продолжится спам-атака. Будут привлекаться подставные люди, которые начнут раскаиваться перед телекамерой о своем голосовании в «Голосе». Все, что вы уже услышали и еще услышите о «Голосе» из государственных СМИ — ложь.





Сообщения от «Голоса» появляются в наших официальных каналах в мессенджерах и соцсетях, а также в чат-ботах. Мы не распространяем информацию сомнительного содержания через третьих лиц.





Главная цель пропаганды — запутать людей, посеять сомнения, напугать, заставить усомниться в надёжности и безопасности «Голоса».





Позаботьтесь о своей информационной безопасности за пределами платформы «Голос». Будьте внимательны к тому, информацию какого характера вы публикуете в своих социальных сетях или оставляете в открытом доступе.





Платформа «Голос» гарантирует сохранность и безопасность ваших данных. Ни один человек не был и не может быть рассекречен в базе «Голоса».