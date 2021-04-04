Нежная аннексия у всех на виду: как Россия поглощает Беларусь

В начале этой недели пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и факты» заявил, что никаких дискуссий об объединении России и Беларуси не ведется. Ранее, 25 марта, завершающий работу на посту госсекретаря Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота в интервью ТАСС на вопрос о возможности слияния двух государств ответил, что это «надуманная вещь», «такой задачи не ставится».





В начале марта тогдашний посол России в Минске Дмитрий Мезенцев высказался в том же духе по поводу создания единой армии России и Беларуси. «Не вижу в этом сегодня никакой необходимости», — сказал он, назвав разговоры об этом домыслами и «хорошей фантазией».





Лягушка в кипятке

«Эти отрицания говорят о том, что мы должны повысить бдительность по поводу истинных намерений Москвы в отношении Беларуси. И дело не только в дежурной шутке о том, что «нельзя верить чему-либо происходящему в России, пока Кремль не начнет это отрицать».





Заявления Пескова, Рапоты и Мезенцева, вероятно, с технической точки зрения являются правдой. Мы вряд ли станем свидетелями формального объединения России и ее маленького западного соседа. Мы также не увидим полного слияния их вооруженных сил. Но это и не нужно. Стратегия Кремля гораздо более тонкая, и она успешно реализуется», — пишет Брайан Уитмор, американский политолог, старший научный сотрудник Атлантического Совета (Atlantic Council, вашингтонский аналитический центр) в комментарии, опубликованном на портале центра.





«Захват Беларуси Россией не будет зрелищным событием, как это было во время аннексии Крыма в 2014 году. «Гибридной» операции, как в случае вторжения «зеленых человечков» в Донбасс, тоже не будет. Не будет и спектакля «Шок и трепет», подобного вторжению в Грузию в 2008 году.





Вместо этого мы должны быть готовы к медленной, скрытой и методичной операции, которая закончится еще до того, как большинство людей узнает о ней. Это будет аннексия, спрятанная у всех на виду. Вспомните известный научный анекдот о лягушке в кипятке», — поясняет автор.





Куда ветер дует

Как и в большинстве операций Кремля, продолжает Уитмор, в захвате Беларуси Россией есть много подвижных элементов, включая экономические, военные и политические составляющие, но направление движения очевидно.





Недавнее назначение российского дипломата-ветерана Евгения Лукьянова — у него есть обширный опыт в банковской и финансовой сфере, а также опыт работы в качестве сотрудника внешней разведки в советском КГБ — новым послом в Минске объясняется тем, что поддерживаемые Кремлем олигарх о т получить контроль над жемчужинами белорусской экономики, указывает политолог (На протяжении четырех лет, с 15 декабря 2016 года, Евгений Лукьянов занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Латвии — Rus.LSM.lv.)





Российская газета «Коммерсантъ» сообщает, что Лукьянов, занимавший руководящие должности в российских банках «Дрезднер-банк» и ВТБ, «знает счет деньгам». Это умение сейчас очень пригодится, поскольку, как сообщалось, российская компания «Уралкалий», принадлежащая связанному с Кремлем олигарху Сулейману Керимову, намерена приобрести белорусского гиганта по производству калийных удобрений «Беларуськалий», а российский производитель химической продукции «Уралхим», принадлежащий гражданину России Дмитрию Мазепину белорусского происхождения, пытается приобрести крупную белорусскую компанию «Гродно Азот», пишет эксперт Atlantic Council.





Экономическая интеграция

На этой неделе были предприняты шаги, направленные на дальнейшую интеграцию экономик России и Беларуси, отмечает политолог. Андрей Лаврищев, глава Федерального агентства морского и речного транспорта, сообщил ТАСС, что Москва и Минск обсуждают строительство терминала в северо-западном российском порту Усть-Луга для экспорта произведенных в Беларуси удобрений.





В начале марта Беларусь начала экспорт нефтепродуктов через российские порты в Усть-Луге и Санкт-Петербурге. Две страны подписали трехлетнее соглашение о перевалке более 9,8 млн тонн нефтепродуктов через российские порты.





Белорусская экономика в значительной мере поддерживается на плаву за счет импорта субсидируемой российской нефти и экспорта нефтепродуктов, а также экспорта калийных удобрений. Стремясь сохранить контроль над экономикой своей страны, Александр Лукашенко много лет сопротивлялся требованиям Кремля экспортировать белорусскую продукцию через Россию, а не через порты Латвии и Литвы. Нынешняя уступчивость Лукашенко является сигналом того, что Москва ужесточает контроль над белорусской экономикой, пишет Уитмор.





Расширение военного присутствия

Одновременно с расширением экономического влияния в Беларуси Кремль стремится увеличить и российское военное присутствие в этой стране, отмечает политолог. В этом году Москва и Минск запланировали рекордное количество учений, кульминацией которых станут совместные стратегические учения «Запад-2021», намеченные на сентябрь.





Американский военный аналитик Майкл Кофман отметил, что увеличение числа совместных учений, по всей видимости, является ответом Москвы на ротацию сил НАТО в рамках программы Enhanced Forward Presence в Польше и странах Балтии. «В течение прошлого года Россия с помощью этих учений смогла де-факто сохранять постоянное присутствие в Беларуси», — отметил Кофман.





Министерства обороны России и Беларуси 2 марта подписали пятилетнее соглашение о стратегическом партнерстве. Две страны также объявили о планах создания трех постоянных совместных центров подготовки военнослужащих — в Нижегородской и Калининградской областях России и в Гродненской области Беларуси, которая граничит с государствами-участниками НАТО — Польшей и Литвой. Лукашенко, похоже, готов отказаться от своего давнего возражения против создания новой российской авиабазы ​​на территории Беларуси.





Политическое влияние

«Последний и крайне важный элемент стратегии Кремля — ​​обеспечение своего доминирующего влияния в политической сфере Беларуси после окончания нынешнего кризиса. Москва оказывает давление на Лукашенко с тем, чтобы он внес в Конституцию Беларуси поправки, которые бы расширили полномочия парламента страны. Режим Владимира Путина в настоящее время активно принимает меры для того, чтобы обеспечить контроль Москвы над законодательной властью Беларуси через прокремлевские партии.





Заявления высокопоставленных российских чиновников об отсутствии планов объединения России и Беларуси — это мираж и умышленные отвлекающие маневры. В официальном слиянии или аннексии нет необходимости. Кремль осторожно, неуклонно и методично добивается своих стратегических целей в Беларуси. И стратегические последствия этой «мягкой аннексии» для США и их союзников по НАТО огромны», — предупреждает эксперт Atlantic Council.