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Волонтеры офиса Тихановской запускают "прожектор регионов"

Чтобы собрать как можно больше информации о реальной жизни в регионах Беларуси, волонтеры офиса запускают чат-бот @bel2020_bot.

Июль 2020 года.

У него просят присылать любую информацию, связанную с городом или деревней:

- массовые увольнения
- предприятие работает в убыток или вовсе закрылось
- кого-то уволили по политическим мотивам
- примеры коррупции

Офис должен собирать и проверять информацию, чтобы Светлана Тихановская и другие лидеры демократических сил, СМИ, блогеры, распространители самиздата и листовок могли делиться ею.

"Мы часто получаем новости из Минска, но для нас очень важно знать, что происходит в регионах. Мой муж Сергей Тихановский начал рассказывать о настоящей жизни в разных уголках Беларуси - и благодаря этому белорусы увидели, как похожи наши проблемы и как солидарны мы в пути их решения». - цитирует слова Тихановской ее телеграмм-канал.
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