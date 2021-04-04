Волонтеры офиса Тихановской запускают "прожектор регионов"

Июль 2020 года.





У него просят присылать любую информацию, связанную с городом или деревней:





- массовые увольнения

- предприятие работает в убыток или вовсе закрылось

- кого-то уволили по политическим мотивам

- примеры коррупции





Офис должен собирать и проверять информацию, чтобы Светлана Тихановская и другие лидеры демократических сил, СМИ, блогеры, распространители самиздата и листовок могли делиться ею.





"Мы часто получаем новости из Минска, но для нас очень важно знать, что происходит в регионах. Мой муж Сергей Тихановский начал рассказывать о настоящей жизни в разных уголках Беларуси - и благодаря этому белорусы увидели, как похожи наши проблемы и как солидарны мы в пути их решения». - цитирует слова Тихановской ее телеграмм-канал.