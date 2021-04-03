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Несмотря на выходной в Минске встретились вице-премьеры России и Беларуси

Тему разговора описывают максимально обтекаемо: «стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества»

В рамках визита российской делегации в Минск состоялась встреча первого заместителя премьер-министра Беларуси Николая Снопкова с вице-премьером России Алексеем Оверчуком, сообщила пресс-секретарь правительства Беларуси Александра Исаева в субботу.

- Российская делегация во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком прибыла в Минск. В рамках визита состоялась встреча первого заместителя премьер-министра Республики Беларусь Николая Снопкова с вице-премьером Алексеем Оверчуком, - говорится в сообщении в telegram-канале пресс-секретаря белорусского правительства. - Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

В сферу ответственности Алексея Оверчука в правительстве РФ входят вопросы Евразийской интеграции, сотрудничества с международными организациями (СНГ, БРИКС, G20 и т.д.) и планирования и организации международных мероприятий с участием председателя правительства. Так что не исключено, что его приезд -- это подготовка к визиту в Минск премьера России.
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