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Военная хунта в Мьянме полностью отключила интернет

В ходе непрекращающихся протестов в стране были убиты, по меньшей мере, 550 человек, еще 2 751 человек, среди которых журналисты, студенты и бывшие правительственные чиновники, были задержаны.

Фото: ВВС | Протестующие на улицах Мьянмы

На фоне массовых протестов военная хунта, пишет Фокус, захватившая власть в Мьянме, полностью отключила в стране беспроводный интернет.

 Об этом сообщает CNN.

Протесты в стране не утихают с февраля, когда военные сместили избранное правительство под предлогом фальсификации выборов. Хунта жестоко подавляет выступления несогласных с переворотом, в том числе применяя оружие.
 
По данным правозащитной группы "Ассоциация помощи политическим заключенным" (AAPP), в ходе разгона демонстрантов в Мьянме были убиты, по меньшей мере, 550 человек (среди них есть и дети), а 2 751 человек, среди которых журналисты, активисты, студенты и бывшие правительственные чиновники, были задержаны.

В пятницу утром граждане страны обнаружили, что у них недоступен доступ к беспроводному интернету. Телекоммуникационные компании получили инструкции от Министерства связи прекратить предоставлять услуги интернета до дальнейшего уведомления. Мобильная связь в в Мьянме также отсутствует уже 19 дней.   

Команда CNN, находящаяся в Мьянме, сообщила, что готовит свои репортажи под пристальным наблюдением военных. По ее информации, две женщины, у которых журналисты пытались взять интервью, были сразу арестованы силами безопасности.

Как сообщает Сoastreporter, в субботу, 3 апреля силы безопасности Мьянмы снова открыли огонь по протестующим в центральной части страны, убив, по меньшей мере, двух человек и ранив еще семерых.

"Каренский национальный союз", представляющий группу повстанцев из числа этнических меньшинств, осудил "непрекращающиеся бомбардировки и авиаудары" хунты по деревням и безоружным мирным жителям на их родине вдоль границы с Таиландом.
 
"В результате нападений погибло множество людей, включая детей и студентов, а также были разрушены школы, жилые дома и деревни. Эти террористические акты явно являются грубым нарушением местных и международных законов", – говорится в заявлении группы.

Отметим, ряд стран мира включая США, Великобританию, Германию и Европейский союз высказали свою обеспокоенность ситуацией в Мьянме и решительно осудили насилие. В МИД Британии призывают своих соотечественников покинуть страну. В ООН заявили, что военная хунта должна не иметь доходов от продажи нефти и газа, а также доступа к вооружению.
 
Напомним, Вооруженные силы Мьянмы объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами генералу Мину Аунгу Хлайну, а исполняющим обязанности главы государства назначили вице-президента Мьина Шве. Президент страны Вин Мьин и фактический глава государства, глава правящей партии страны "Национальная лига за демократию" 75-летняя Аун Сан Су Чжи задержаны, их местонахождение неизвестно.
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