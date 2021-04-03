+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Министр внутренних дел Литвы проверила охрану границы с Беларусью

Одной из самых существенных проблем на границе является контрабанда сигарет, за первый квартал 2021 года литовские пограничники задержали около 430 тысяч упаковок сигарет.

Фото: UATV

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте посетила сотрудников Друскининкайской заставы Варенского пограничного отряда Службы охраны государственной границы (VSAT), сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу МВД. 

На заставе Билотайте познакомилась с системой видеонаблюдения на границе с Беларусью и другим оборудованием. Также было продемонстрировано вооружение и работа специально обученных собак.

"Наша цель – безопасность внешних границ, особенно когда речь идет о контрабанде в Литву или незаконном пересечении государственных границ. Литва защищает не только собственные внешние границы, наши служащие защищают границы всего Евросоюза, поэтому необходимо обеспечивать наилучшую готовность и комплексное наблюдение за границей с помощью современных технологий", - сказала министр внутренних дел.

Одной из основных проблем является контрабанда сигарет. На границе с Беларусь задерживается 97% незаконной табачной продукции от всего объема. Уже за 2021 год задержано 429 тысяч упаковок сигарет млм 58 попыток контрабанды (327 тысяч в 2020-м и 92 случая за аналогичный период).

Общая длинна границы Литвы и Беларуси - 678,8 километра.

Литовские проблемы


На белорусско-литовской границе сохраняются большие очереди грузовых автомобилей. Ситуация возникла с началом масштабной реконструкции в пункте пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог"). Практически сразу же на литовской стороне возникли сбои в работе баз таможенного оформления. Литовцы продолжают оформлять грузовики вручную.

Белорусская сторона направила ноту в Министерство иностранных дел Литвы о возможности оформления порожних грузовиков в "Видзах" ("Твярячус") для снижения нагрузки на функционирующие пункты пропуска.

Литовцы работаю вручную. В свою очередь белорусская сторона предприняла все меры для того, чтобы ускорить проведение контрольных процедур, в частности, усилены смены пограничных нарядов.

Кроме того, из-за невыполнения литовской стороной договоренности с белорусскими коллегами может осложнять работу электронной очереди в пункте пропуска "Котловка" ("Лавришкес") – удобного сервиса, которым пользуются грузоперевозчики.

По данным ГПК, пропуск автотранспортных средств на белорусско-литовской границе в последние дни существенно уменьшился.

Дорога через "Каменный Лог" ("Мядининкай") – самое востребованное направление на белорусско-литовской границе. По ней осуществляется регулярное транзитное движение грузового автотранспорта, выполняющего международные перевозки к специализированным портам Клайпеды, Вентспилса, Калининграда и страны Евросоюза.

Как сообщает литовская сторона, работы по реконструкции пункта пропуска завершатся во втором квартале 2023 года.

Также Беларусь и Россия готовят новую программу пограничной безопасности на 2023-2027 годы, по которой будет усилена охрана участка границы республики с Польшей.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]