Министр внутренних дел Литвы проверила охрану границы с Беларусью

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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте посетила сотрудников Друскининкайской заставы Варенского пограничного отряда Службы охраны государственной границы (VSAT), сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу МВД.





На заставе Билотайте познакомилась с системой видеонаблюдения на границе с Беларусью и другим оборудованием. Также было продемонстрировано вооружение и работа специально обученных собак.





"Наша цель – безопасность внешних границ, особенно когда речь идет о контрабанде в Литву или незаконном пересечении государственных границ. Литва защищает не только собственные внешние границы, наши служащие защищают границы всего Евросоюза, поэтому необходимо обеспечивать наилучшую готовность и комплексное наблюдение за границей с помощью современных технологий", - сказала министр внутренних дел.





Одной из основных проблем является контрабанда сигарет. На границе с Беларусь задерживается 97% незаконной табачной продукции от всего объема. Уже за 2021 год задержано 429 тысяч упаковок сигарет млм 58 попыток контрабанды (327 тысяч в 2020-м и 92 случая за аналогичный период).





Общая длинна границы Литвы и Беларуси - 678,8 километра.





Литовские проблемы





На белорусско-литовской границе сохраняются большие очереди грузовых автомобилей. Ситуация возникла с началом масштабной реконструкции в пункте пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог"). Практически сразу же на литовской стороне возникли сбои в работе баз таможенного оформления. Литовцы продолжают оформлять грузовики вручную.





Белорусская сторона направила ноту в Министерство иностранных дел Литвы о возможности оформления порожних грузовиков в "Видзах" ("Твярячус") для снижения нагрузки на функционирующие пункты пропуска.





Литовцы работаю вручную. В свою очередь белорусская сторона предприняла все меры для того, чтобы ускорить проведение контрольных процедур, в частности, усилены смены пограничных нарядов.





Кроме того, из-за невыполнения литовской стороной договоренности с белорусскими коллегами может осложнять работу электронной очереди в пункте пропуска "Котловка" ("Лавришкес") – удобного сервиса, которым пользуются грузоперевозчики.





По данным ГПК, пропуск автотранспортных средств на белорусско-литовской границе в последние дни существенно уменьшился.





Дорога через "Каменный Лог" ("Мядининкай") – самое востребованное направление на белорусско-литовской границе. По ней осуществляется регулярное транзитное движение грузового автотранспорта, выполняющего международные перевозки к специализированным портам Клайпеды, Вентспилса, Калининграда и страны Евросоюза.





Как сообщает литовская сторона, работы по реконструкции пункта пропуска завершатся во втором квартале 2023 года.





Также Беларусь и Россия готовят новую программу пограничной безопасности на 2023-2027 годы, по которой будет усилена охрана участка границы республики с Польшей.















