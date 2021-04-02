Что происходит с председателем Барановичского райисполкома

Михаил Полуян. Фото: Барановичи ФМ, 100fm.by





Пожалуйста, проверьте», написала одна из читательниц 31 марта. Получив на протяжении дня еще несколько подобных по содержанию писем, Intex-press попыталась выяснить , что за этими сообщениями стоит.





Не откладывая в долгий ящик, 31 марта корреспондент позвонила в Ляховичский РОВД. Там информацию об эксцессе с барановичским председателем исполкома не подтвердили, но и не опровергли.





– Все вопросы – в пресс-службу УВД Брестского облисполкома, – посоветовали в отделе.

А в пресc-службе ГАИ Брестского облисполкома ответили, что никакой оперативной информации, связанной с председателем Барановичского райисполкома, нет, и отправили корреспондента в райисполком.





В приемной же Барановичского райисполкома корреспонденту ответила секретарь и пояснила, что Михаила Николаевича на месте нет: «Уехал в район, когда будет – неизвестно». И такой же ответ корреспондент получала на протяжении трех дней.





В главном управлении организационно-кадровой работы Брестского облисполкома, куда мы обратились также 31 марта с вопросом, действительно ли председателя райисполкома уволили, сообщили, что Михаил Полуян «пока работает».





Утром 2 апреля секретарь подняла трубку в приемной председателя Барановичского райисполкома и сообщила, что это «деликатный вопрос и разговор не по телефону».





– Я даже не знаю, что вам сказать, и ничего комментировать не буду, – сказала секретарь и бросила трубку.





А во второй половине дня 2 апреля, около 17.00, корреспондент на вопрос «На месте ли Михаил Николаевич?» вновь услышала прежний ответ: «Председателя все еще нет и сегодня не будет».





АВТОР: ИРИНА КОМИК