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Что происходит с председателем Барановичского райисполкома

«Город и район третий день будоражит информация о задержании сотрудниками ГАИ председателя Барановичского райисполкома в нетрезвом виде на машине в Ляховичском районе.

Михаил Полуян. Фото: Барановичи ФМ, 100fm.by

Пожалуйста, проверьте», написала одна из читательниц 31 марта. Получив на протяжении дня еще несколько подобных по содержанию писем, Intex-press попыталась выяснить, что за этими сообщениями стоит.

Не откладывая в долгий ящик, 31 марта корреспондент позвонила в Ляховичский РОВД. Там информацию об эксцессе с барановичским председателем исполкома не подтвердили, но и не опровергли.

– Все вопросы – в пресс-службу УВД Брестского облисполкома, – посоветовали в отделе.
 
А в пресc-службе ГАИ Брестского облисполкома ответили, что никакой оперативной информации, связанной с председателем Барановичского райисполкома, нет, и отправили корреспондента в райисполком.

В приемной же Барановичского райисполкома корреспонденту ответила секретарь и пояснила, что Михаила Николаевича на месте нет: «Уехал в район, когда будет – неизвестно». И такой же ответ корреспондент получала на протяжении трех дней.

В главном управлении организационно-кадровой работы Брестского облисполкома, куда мы обратились также 31 марта с вопросом, действительно ли председателя райисполкома уволили, сообщили, что Михаил Полуян «пока работает».

Утром 2 апреля секретарь подняла трубку в приемной председателя Барановичского райисполкома и сообщила, что это «деликатный вопрос и разговор не по телефону».

– Я даже не знаю, что вам сказать, и ничего комментировать не буду, – сказала секретарь и бросила трубку.

А во второй половине дня 2 апреля, около 17.00, корреспондент на вопрос «На месте ли Михаил Николаевич?» вновь услышала прежний ответ: «Председателя все еще нет и сегодня не будет».

АВТОР: ИРИНА КОМИК
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