



"В связи с предпринимаемыми властью действиями Координационный совет направил обращение к международным организациям (Генеральному секретарю ООН, Комитет по правам человека ООН, Председателю Европейской комиссии, Председателю ОБСЕ, Председателю Европейского парламента, Государственный департамент США, Председателю Парламентской Ассамблеи Совета Европы, а также в представительства иностранных государств в Беларуси), в котором проинформировал о нарушениях прав белорусов и обратился за поддержкой международных институтов", - говорится в сообщении, пишет interfax.by, опубликованном в официальном телеграм-канале КС в субботу.





Письмо подписали экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и еще 55 членов Координационного совета, уточнили в официальном телеграм-канале Тихановской.





"С момента создания члены КС подвергались давлению и репрессиям, многие его лидеры – в тюрьме или вынужденно находятся не в Беларуси, а значит не могут голосовать при принятии решений. А в последние недели режим начал вводить новые «законы», которыми пытается оправдать массовые репрессии. Против членов КС заводят уголовные дела, обвиняют в экстремизме и терроризме", - заявила Тихановская.

Как сообщалось, 2 апреля депутаты нижней палаты белорусского парламента приняли в первом чтении поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму и законопроект о массовых мероприятиях.





"Эти законопроекты разработаны и приняты с нарушением принципов конституционности, гласности, защиты прав, свобод и интересов граждан, юридических лиц, общества и государства (закон «О нормативных правовых актах»)", - говорится в заявлении КС.





"Под предлогом противодействия экстремизму власти внедряют новые юридические нормы, которые являются ничем иным как попыткой оправдать массовые политические репрессии в стране. Такими шагами власти нарушают права и свободы несогласных граждан. Принятие подобных законов окончательно подрывает доверие общества к власти.", - отметили в КС.





В Координационном совете заявили, что обеспокоены принятием данных законопроектов, которые станут для властей "ещё одним инструментом репрессий против гражданского общества, в том числе Координационного совета".





В КС подчеркнули, что совет был создан и действует исключительно в правовом поле, основываясь на Конституции Беларуси и демократических ценностях, он никогда не ставил целью захват власти, не призывал к организации и подготовке действий, нарушающих законодательство Беларуси.

"Мы осуждаем любые насильственные акты, терроризм во всех его проявлениях, нарушения законности и прав человека", - подчеркнули в КС.





"Мы возмущены голосованием депутатов Палаты представителей за принятие законопроектов, которые не отражают запрос общества и избирателей, служат инструментами репрессий и грубо нарушают основополагающие права, закреплённые в Конституции и Всеобщей декларации прав человека: право на свободу, неприкосновенность и достоинство личности, свободу мнений, убеждений, объединений, мирных собраний и митингов, получение и использование информации", - говорится в сообщении.





Координационный совет в очередной раз подчеркнул, что преодоление политического кризиса в стране возможно исключительно на основе достижения общественного согласия и примирения всех значимых в обществе позиций, мнений, убеждений и призывал к широкому гражданскому диалогу.