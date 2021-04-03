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Эйсмонт об отстранении Беларуси от Евровидения: настоящая "свобода слова"

Организаторы конкурса, по словам Эйсмонта, понимают, что в белорусских песнях не было ничего такого, из-за чего следовало бы дисквалифицировать страну.


Председатель государственного медиахолинга Белтелерадиокомпания Иван Эйсмонт назвал "огромным фарсом" решение Европейского вещательного союза (ЕВС) отстранить Беларусь от участия в конкурсе "Евровидение-2021", пишет Sputnik. Об этом он заявил в эфире телеканала "Беларусь 1".

26 марта ЕВС отстранил белорусский коллектив "Галасы ЗМеста" от "Евровидения". Организаторы объяснили свое решение тем, что и вторая песня нарушает правила конкурса. До этого ЕВС забанил композицию "Я научу тебя", усмотрев в ней политический подтекст.

"У нас была удивительная история переписок и контактов с Европейским вещательным союзом. Причем у меня такое подозрение, что они не собирались нас пускать на этот конкурс: никто из них не мог ничего объяснить", - заявил Эйсмонт.

Он добавил, что Белтелерадиокомпания просила у организаторов указать, что именно в новой песне нарушает правила "Евровидения". "Они говорили о том, что "все намного более тонко, вы же понимаете", - привел ответ ЕВС Эйсмонт.

По его словам, организаторы "нашли какого-то эксперта, который связал эти песни с событиями августа прошлого года". Напомним, в августе после выборов президента по стране прошли массовые акции протеста несогласных с результатами голосования.

"Устроили фарс, распиарили группу", - сказал Эйсмонт.

"Такая, знаете, настоящая "свобода слова", - добавил глава Белтелерадиокомпании.

Он обратил внимание, что "мы стали свидетелями просто огромного фарса". По словам Эйсмонта, сами организаторы осознают, что в песнях не было ничего такого, из-за чего можно было бы отстранить страну от конкурса.
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