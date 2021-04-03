Госдепартамент США объявил, что против 9 беларуских предприятий, включая концерн «Белнефтехим», ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», «Беларуский нефтяной торговый дом» и «Белнефтехим США». Официальному Минску дали время до 27 апреля – чтобы освободить всех политзаключенных и прекратить насилие против собственного народа. Но чудес не бывает.





Роман Яковлевский. Что значит прозвучавшее предупреждение Вашингтона? Об этом Беларускай праўдзе рассказал политический обозреватель





–США предупредили официальный Минск о возвращении санкций в отношении восьми беларуских предприятий с 27 апреля. Если власти не освободят всех политзаключенных и не прекратит насилие. Означает ли это, что новая американская администрация активно включается в белорусскую игру?





-Конечно. И возвращение США в регион во многом вызвано тем уровнем насилия, которые проявляют власти. Несмотря на всю браваду, который демонстрирует МИД и другие институции правящего режима, ситуация развивается с многообещающей многовекторностью негативных последствий для него. Ведь для новой американской администрация снова в приоритете защита прав человека и более чем критическое отношение к Кремлю, благодаря которому, после минувших событий в августе, режим Лукашенко смог остаться во власти. Но все более очевидно, что игра в многовекторность закончилась.





-Сегодня Светлана Тихановская, что кампания по началу переговоров с властями переходит ко второй стадии. Через несколько часов пресс-секретарь Госдепа заявил о скором возвращении санкций. Совпадение?





-Нет, не совпадение. Личные контакты Тихановской с представителями американского истэблишмента во многом определили возвращение и дополнения санкций. А по словам ее соратников, результаты голосования на платформе «Голос» убедили в слабости позиций правящего режима. Причем убедили не только в Вашингтоне, но и в Москве.





-Возвращаются старые санкции, новый американский посол в Беларуси Джули Фишер пока не собирается приезжать в Минск. Белорусско-американские отношения вступают в полосу затяжного похолодания. Как далеко может зайти нынешний ледниковый период? После освобождения политзаключенных и прекращения насилия все вернется в привычное русло?





-Ну, во-первых, их еще должны освободить со всеми гражданскими правами. То есть с правом голосовать на любых выборах. И никто не имеет лишить их гражданства. А о таких намерениях приходится слышать на разных этажах власти. Что касается, как вы сказали, возвращения в «привычное русло», то судя по паническим и хамским по сути заявлениям в адрес США и их союзников, многовекторный римейк уже не грозит сторонникам перемен.





-США вводят второй пакет санкций, а Евросоюз готовит уже четвертую порцию «наказания». Просматривается ли готовность Вашингтона и Брюсселя координировать свои действия?





-Поведение нынешней американской администрации дает основания утверждать на рост и укрепление консолидации Вашингтона и Брюсселя в противостоянию авторитаризма в так называемом союзном государстве.







